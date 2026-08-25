В Китае родителей удивляют отправкой детей в платные трудовые лагеря

В Китае набирают популярность необычные лагеря, созданные для подготовки детей к жизненным трудностям. Родители платят тысячи юаней, чтобы отправить своих детей в деревни для выполнения сельскохозяйственных работ.

Как сообщает Сут Чина Морнинг Пост, программы под названием «Лагеря жизненных испытаний» в основном организованы в провинциях Сычуань, Гуйчжоу и Юньнань.

Приехавшие сюда дети выполняют повседневные обязанности обычных сельских жителей:

копают картофель;

ухаживают за домашним скотом;

занимаются физическим трудом;

не могут пользоваться телефонами. Интересно, что детям не платят за их труд. Напротив, их родители платят за это деньги.

В некоторых лагерях 10-дневная программа 4000 юаней, то есть около 600 долларов. Стоимость программ, длящихся до месяца, может превышать 10 000 юаней.

Сообщается, что в лагерях установлен строгий режим. Есть информация, что в качестве наказания за невыполнение задания детям дают только картофель вместо полноценной еды. На видео, распространившихся в социальных сетях, видно, как некоторые дети плачут, просясь домой.