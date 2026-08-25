В Китае четырехногий робот-лошадь, способный перевозить людей, вызвал большой интерес в сети

Китайский стартап ДаксАИ представил четырехногого робота Киджи Кс1, на котором может ездить человек. Устройство, внешне напоминающее моторизованную увеличенную собаку-робота, вызывает большой интерес в социальных сетях.

Киджи Кс1 — это не просто развлекательное устройство, а транспортное средство, предназначенное для использования в реальных условиях.

По словам разработчиков, робот:

способен выдерживать нагрузку до 300 килограммов;

развивает скорость до 9,6 километра в час;

преодолевает до 40 километров на одном заряде;

может передвигаться по крутым склонам, грязи и гравийным дорогам. Видео с демонстрацией робота также распространилось в интернете. На нем показано, как Киджи Кс1 передвигается с человеком и преодолевает различные препятствия.

В будущем производители планируют использовать его не только как транспорт, но и для перевозки тяжелых грузов и проведения спасательных операций. Робот-лошадь вызвал неоднозначную реакцию пользователей сети: одни высоко оценили возможности технологии, другие же отнеслись к новинке с юмором.