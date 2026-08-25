В Ярославской области России пожилая женщина вырастила в теплице гигантский арбуз весом 18 килограммов, воспользовавшись рекомендациями искусственного интеллекта. Размер урожая вызвал большой интерес к этому эксперименту.

В процессе ухода за арбузом в теплице женщина обращалась за советами к ИИ. Она запрашивала рекомендации по уходу за растением, подкормке и условиям выращивания.

В результате удалось получить урожай, значительно превышающий размеры обычных арбузов.

Вес выращенного арбуза составил 18 килограммов. Этот показатель стал примечательным результатом, особенно для Ярославской области, где климат считается относительно прохладным.

Самое интересное заключается в том, что садовод получила гораздо более крупный урожай, чем ожидалось, благодаря советам искусственного интеллекта.