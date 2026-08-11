Стало известно, что в федеральном ведомстве США работал сотрудник из Северной Кореи

Федеральное бюро расследований США (ФБР) начало расследование после того, как гражданин Северной Кореи устроился на удалённую работу в одном из федеральных государственных ведомств страны. Как сообщает Федерал Невс Нетворк, этот факт впервые подтвердил высокопоставленный представитель ФБР на конференции в Вашингтоне. Подобные уязвимости в системе безопасности вызывают серьёзную обеспокоенность во всём мире. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает — говорится в публикации.

Пока не раскрывается, в каком именно федеральном агентстве работал гражданин Северной Кореи и как проходил процесс его найма. ФБР и другие правоохранительные органы отказались комментировать этот случай. Инцидент стал одним из редких примеров проникновения представителей режима, находящегося под международными санкциями, в государственные структуры США.

Кибербезопасность и проблема поддельных личностей

По мнению экспертов, за последние годы тысячи северокорейских ИТ-специалистов воспользовались уязвимостями в процессах найма и смогли устроиться на удалённую работу в организациях США и Европы. Они скрывают свою личность, регистрируются как граждане США и работают дистанционно.

Главная цель этой схемы — получать высокую зарплату и направлять заработанные средства официальному режиму в Пхеньяне. Кроме того, такие сотрудники крадут интеллектуальную собственность и конфиденциальные данные, а затем шантажируют компании, если те раскрывают их деятельность.

Меры, принимаемые правительством США

Американские власти уже много лет предупреждают об угрозе мошеннических схем Северной Кореи в ИТ-сфере. Строгие проверки и требования безопасности обычно помогают не допускать хакеров режима в государственные учреждения, однако иногда происходят исключения. В частности, в 2024 году Министерство юстиции предъявило обвинения жителю штата Мэриленд. Он помог северокорейскому хакеру выдать себя за американца, чтобы тот получил работу подрядчика в Федеральном управлении гражданской авиации.

Правительство США ввело ряд правовых и санкционных мер против сетей, действующих в Пхеньяне, а также на территориях соседних России и Китая. В частности, под жёсткое преследование попали американские пособники, организовавшие фермы ноутбуков, позволявшие гражданам Северной Кореи работать удалённо, создавая видимость нахождения в США.

По оценкам экспертов, правительство Северной Кореи действует скорее как транснациональная преступная группировка. Несмотря на изоляцию от глобальной финансовой системы, режим полагается на кибератаки и кражи криптовалюты для финансирования ядерной программы. По данным аналитических компаний, занимающихся блокчейном, режим Ким Чен Ына в 2025 году был ответственен за 76 процентов всех краж криптовалюты и заработал не менее 2 миллиардов долларов.