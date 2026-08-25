Как мужская сборная Узбекистана по боксу готовится к поездке в Японию?

В преддверии главного комплексного спортивного соревнования континента 2026 года — КсКс летних Азиатских игр — мужская национальная сборная Узбекистана по боксу приступила к заключительному и самому важному этапу подготовки на территории страны.

С 23 августа на базе Республиканского центра подготовки по олимпийским и паралимпийским видам спорта стартовал масштабный учебно-тренировочный сбор мастеров кожаной перчатки. Этот этап подготовки продлится до 1 сентября.

Пиковая спортивная форма и план Тулкуна Киличева

Тренерский штаб во главе с главным тренером сборной Тулкуном Киличевым на этом заключительном сборе основное внимание уделяет доведению функциональных возможностей спортсменов до максимального уровня:

Тактика и техника: Индивидуально анализируются действия каждого боксера в каждой весовой категории, его быстрые комбинации и техника защиты;

Высокая физическая готовность: Даются специальные нагрузки для вывода бойцов на пик физической и психологической формы к началу соревнований;

Полное обеспечение: Медицинские, восстановительные и тренировочные процессы для членов сборной организованы на основе высоких стандартов.

Нагоя-2026: Календарь соревнований и действия соперников

На боксерском турнире предстоящих Азиатских игр ожидаются жаркие поединки:

Сроки Азиатских игр: КсКс летние Азиатские игры пройдут с 19 сентября по 4 октября в японском городе Нагоя и префектуре Айти;

Активность конкурентов: Один из главных соперников в состязаниях — сборная Казахстана — с 19 августа по 1 сентября проводит крупный международный спарринговый сбор в Алматинской области совместно со сборными Китая, Англии и Ирака;

Финальная точка в Японии: Прямой этап адаптации и окончательной акклиматизации в Японии для всех ведущих сборных, включая узбекских боксеров, намечен на начало сентября.

Ожидается, что для сборной Узбекистана, сохраняющей лидирующий статус в мировом боксе, Азиатские игры в Нагое станут очередной площадкой для доказательства континентальной гегемонии.