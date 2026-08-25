Давал согласие «Сити»: Романо объявил о решении звезды «Челси»

В заключительной фазе летнего трансферного окна в Английской премьер-лиге близится к осуществлению одна из крупнейших внутренних сделок года. Самый надежный инсайдер мирового футбола Фабрицио Романо сообщает, что полузащитник «Челси» Энсо Фернандес дал полное согласие на продолжение карьеры в «Манчестер Сити».

25-летний аргентинский полузащитник принял предложение «горожан» и пришел к единому мнению по личным условиям.

Очередь за отправкой предложения «Челси»

После того как футболист зажег «зеленый свет», развитие событий переходит в стадию официальных переговоров:

Готовится официальный запрос: Руководство «Манчестер Сити» готовит финальные документы, чтобы положить пакет официальных предложений на стол лондонцев;

Долгосрочный контракт: Действующий контракт Энсо Фернандеса с «Челси» рассчитан до лета 2032 года . Это означает, что от манчестерского клуба потребуется серьезное финансовое вложение для трансфера;

Из «Бенфики» в Лондон: Напомним, аргентинская звезда присоединилась к «Стэмфорд Бридж» из лиссабонской «Бенфики» за рекордную сумму.

Статистика Энсо в Лондоне

Фернандес, являющийся победителем чемпионата мира 2022 года и лучшим молодым игроком в составе сборной Аргентины, был одним из лидеров центра поля «аристократов»:

54 матча: Всего вышел на поле в 54 официальных матчах во всех турнирах в составе «Челси»;

Результативность: В этих матчах полузащитник сумел забить 15 голов и стать автором 7 результативных передач.

Креативность Марески в центре поля и желание усилить контроль над мячом делают трансфер Энсо Фернандеса самым оживленным событием этого лета.