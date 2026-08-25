Названы главные фавориты на «Золотой мяч» 2026 года

Издание «Vanguard» опубликовало рейтинг пяти главных фаворитов на получение самой престижной индивидуальной награды в футболе — «Золотого мяча» 2026 года. Рейтинг составлен с учетом результатов после чемпионата мира.

1. Родри Эрнандес — Испания, «Барселона». Он внес большой вклад в победу сборной Испании на чемпионате мира 2026 года и был награжден «Золотым мячом» (Голден Балл) как лучший игрок турнира. После этого результата он оценивается как главный фаворит на «Золотой мяч» (Баллон д'Ор) 2026 года.

2. Гарри Кейн — Англия, «Бавария». В сезоне 2025/26 нападающий забил 61 гол в 51 матче и стал обладателем европейской «Золотой бутсы». Кейн вместе с «Баварией» выиграл чемпионат и Кубок Германии.

3. Ламин Ямаль — Испания, «Барселона». 19-летний футболист сыграл важнейшую роль в завоевании клубом очередного чемпионства в Ла Лиге. За сезон он записал на свой счет 24 гола и 18 ассистов.

4. Кильян Мбаппе — Франция, «Реал». Он забил 10 голов на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром турнира. Кроме того, на клубном уровне Мбаппе забил 42 гола в 44 матчах за «Реал».

5. Лионель Месси — Аргентина, «Интер Майами». 39-летний футболист забил 8 голов на чемпионате мира и внес огромный вклад в выход сборной Аргентины в финал. В решающем матче Аргентина уступила Испании.

Церемония вручения награды «Золотой мяч» 2026 года пройдет 26 октября в Лондоне. Действующим обладателем награды является нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Усман Дембеле.