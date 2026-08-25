Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!

·43·Спорт
Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!

Лондонский «Тоттенхэм» осуществил важный трансфер в целях усиления линии атаки. 25 августа бразильский фланговый полузащитник «Манчестер Сити» Савио официально присоединился к стану «шпор».

Главный тренер лондонцев Роберто Де Дзерби поделился своими впечатлениями после презентации нового футболиста, отметив, как его игровой стиль принесет новую свежесть в атаки команды.

«Бесстрашный нападающий и нестандартные действия»: Оценка тренера

Итальянский специалист высоко оценил технический потенциал 22-летнего бразильца:

«Савио — это игрок, который привнесет в команду большую энергию, креативность и высокое качество на флангах. Он совсем не боится заострять атаку, способен переломить исход матча своими нестандартными действиями. Мы очень счастливы, что он с нами», — сказал Де Дзерби в интервью клубной пресс-службе.

Усиление флангов после тяжелого старта

Новый сезон для лондонского клуба начался не так, как ожидалось:

  • Поражение в 1-м туре: В матче открытия английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде уступил именно «Манчестер Сити» со счетом 0:3;

  • Очередное испытание: Совсем скоро — 26 августа — «шпоры» выйдут на поле против команды «Чарльтон» в рамках Кубка английской лиги;

  • Ожидание дебюта: Де Дзерби нацелен быстрее адаптировать Савио к системе команды и восстановить эффективность в передней линии.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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