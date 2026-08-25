Савио теперь в Лондоне: Де Дзерби высказался о его переходе в «Тоттенхэм»!
Лондонский «Тоттенхэм» осуществил важный трансфер в целях усиления линии атаки. 25 августа бразильский фланговый полузащитник «Манчестер Сити» Савио официально присоединился к стану «шпор».
Главный тренер лондонцев Роберто Де Дзерби поделился своими впечатлениями после презентации нового футболиста, отметив, как его игровой стиль принесет новую свежесть в атаки команды.
«Бесстрашный нападающий и нестандартные действия»: Оценка тренера
Итальянский специалист высоко оценил технический потенциал 22-летнего бразильца:
«Савио — это игрок, который привнесет в команду большую энергию, креативность и высокое качество на флангах. Он совсем не боится заострять атаку, способен переломить исход матча своими нестандартными действиями. Мы очень счастливы, что он с нами», — сказал Де Дзерби в интервью клубной пресс-службе.
Усиление флангов после тяжелого старта
Новый сезон для лондонского клуба начался не так, как ожидалось:
Поражение в 1-м туре: В матче открытия английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» на выезде уступил именно «Манчестер Сити» со счетом 0:3;
Очередное испытание: Совсем скоро — 26 августа — «шпоры» выйдут на поле против команды «Чарльтон» в рамках Кубка английской лиги;
Ожидание дебюта: Де Дзерби нацелен быстрее адаптировать Савио к системе команды и восстановить эффективность в передней линии.
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