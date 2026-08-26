В Уганде проверили расходование госсредств и выявили ряд нарушений (видео)

В Уганде в ходе проверки целевого и эффективного использования государственных средств был выявлен ряд недостатков, связанных с дорожным строительством. Об этом сообщило Министерство местного самоуправления Уганды.

Представители местных органов власти заявили, что в ходе проверки обнаружились расхождения между работами, указанными в документах, и фактически выполненными объемами. Сообщается, что отдельные участки дорог были построены не в соответствии с утвержденным планом.

На распространенном в социальных сетях видео запечатлены небольшое дорожное сооружение и водопропускные трубы. Хотя в интернете этот объект распространялся как «мост за 350 тысяч долларов», по данным фактчекинга, эта трактовка неверна. Около 350 тысяч долларов были выделены не на один единственный мост, а на работы на нескольких дорожных участках.

В ходе проверки были сопоставлены выполненные работы, потраченные средства и официальная документация. От ответственных сотрудников потребовали объяснений по объемам выполненных работ и расходам.

Правительство Уганды продолжает проверки с целью контроля за расходованием государственных средств по назначению и выяснения возможных коррупционных проявлений.

В некоторых англоязычных изданиях утверждалось, что место проведения работ в этом ролике осматривала министр местного самоуправления Уганды Джастин Намеере.