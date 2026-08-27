Нина Драма рассказала, как Дэна Уайт спас ее от опасного преследователя

Популярный блогер Нина Драма, завоевавшая любовь любителей единоборств своими эксклюзивными, неформальными и шутливыми беседами с бойцами UFC, рассказала о самых страшных днях в своей жизни. Она раскрыла, что в течение нескольких лет подвергалась постоянному преследованию со стороны психически нездорового человека, и в ситуацию лично вмешался глава промоушена.

«Он отправил к моем дому антитеррористический отряд»: Угроза, решенная за один день

Блогер вспоминает, к кому она обратилась за спасением при возникновении неожиданной угрозы, и как поступил Дэна Уайт:

«Несколько лет назад меня начал преследовать совершенно неадекватный человек. Когда ситуация стала очень серьезной, не зная, что делать, я позвонила Дэне Уайту и попросила о помощи. А он, не раздумывая, отправил ко мне домой специальное антитеррористическое подразделение. Не прошло и суток, как эти специалисты нашли преследователя и внесли его в специальный черный список, запрещающий ему перелеты. Честно говоря, я буду благодарна Дэне всю жизнь. Он никогда не затягивает с решением в таких опасных ситуациях и принимает самые жесткие меры», — сказала Нина.

Дружба и защита за пределами октагона

По словам Нины Драмы, президент UFC занимает бескомпромиссную позицию в обеспечении безопасности не только бойцов, но и творческой команды и блогеров, находящихся вокруг лиги.

Благодаря незамедлительным мерам, принятым Уайтом, опасный сталкер был нейтрализован, что обеспечило блогеру спокойную и безопасную деятельность.