Нина Драма рассказала, как Дэна Уайт спас ее от опасного преследователя

·43·Мир
Нина Драма рассказала, как Дэна Уайт спас ее от опасного преследователя

Популярный блогер Нина Драма, завоевавшая любовь любителей единоборств своими эксклюзивными, неформальными и шутливыми беседами с бойцами UFC, рассказала о самых страшных днях в своей жизни. Она раскрыла, что в течение нескольких лет подвергалась постоянному преследованию со стороны психически нездорового человека, и в ситуацию лично вмешался глава промоушена.

«Он отправил к моем дому антитеррористический отряд»: Угроза, решенная за один день

Блогер вспоминает, к кому она обратилась за спасением при возникновении неожиданной угрозы, и как поступил Дэна Уайт:

«Несколько лет назад меня начал преследовать совершенно неадекватный человек. Когда ситуация стала очень серьезной, не зная, что делать, я позвонила Дэне Уайту и попросила о помощи.

А он, не раздумывая, отправил ко мне домой специальное антитеррористическое подразделение. Не прошло и суток, как эти специалисты нашли преследователя и внесли его в специальный черный список, запрещающий ему перелеты.

Честно говоря, я буду благодарна Дэне всю жизнь. Он никогда не затягивает с решением в таких опасных ситуациях и принимает самые жесткие меры», — сказала Нина.

Дружба и защита за пределами октагона

По словам Нины Драмы, президент UFC занимает бескомпромиссную позицию в обеспечении безопасности не только бойцов, но и творческой команды и блогеров, находящихся вокруг лиги.

Благодаря незамедлительным мерам, принятым Уайтом, опасный сталкер был нейтрализован, что обеспечило блогеру спокойную и безопасную деятельность.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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