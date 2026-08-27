Нина Драма рассказала, как Дэна Уайт спас ее от опасного преследователя
Популярный блогер Нина Драма, завоевавшая любовь любителей единоборств своими эксклюзивными, неформальными и шутливыми беседами с бойцами UFC, рассказала о самых страшных днях в своей жизни. Она раскрыла, что в течение нескольких лет подвергалась постоянному преследованию со стороны психически нездорового человека, и в ситуацию лично вмешался глава промоушена.
«Он отправил к моем дому антитеррористический отряд»: Угроза, решенная за один день
Блогер вспоминает, к кому она обратилась за спасением при возникновении неожиданной угрозы, и как поступил Дэна Уайт:
«Несколько лет назад меня начал преследовать совершенно неадекватный человек. Когда ситуация стала очень серьезной, не зная, что делать, я позвонила Дэне Уайту и попросила о помощи.
А он, не раздумывая, отправил ко мне домой специальное антитеррористическое подразделение. Не прошло и суток, как эти специалисты нашли преследователя и внесли его в специальный черный список, запрещающий ему перелеты.
Честно говоря, я буду благодарна Дэне всю жизнь. Он никогда не затягивает с решением в таких опасных ситуациях и принимает самые жесткие меры», — сказала Нина.
Дружба и защита за пределами октагона
По словам Нины Драмы, президент UFC занимает бескомпромиссную позицию в обеспечении безопасности не только бойцов, но и творческой команды и блогеров, находящихся вокруг лиги.
Благодаря незамедлительным мерам, принятым Уайтом, опасный сталкер был нейтрализован, что обеспечило блогеру спокойную и безопасную деятельность.
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