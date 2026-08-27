Супердерби в Кубке английской лиги: объявлены все пары 3-го раунда
В Англии прошла жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги — турнира, имеющего важное значение. Начиная с этого этапа, все топ-клубы, представляющие Англию в еврокубках в новом сезоне, официально вступили в борьбу за трофей.
Результаты жеребьевки подарили болельщикам поистине сенсационные пары — центральным и самым громким противостоянием раунда стало столкновение «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».
С кем сыграют гранды? Важные противостояния
Для лидеров Премьер-лиги 3-й раунд подготовил испытания разной степени сложности:
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: манкунианцы примут на своем поле опасный и атакующий «Брайтон»;
«Манчестер Сити» — «Норвич»: действующие чемпионы проведут матч против представителя низшего дивизиона;
«Ипсвич» — «Арсенал»: подопечных Микеля Артеты ждет выездное испытание;
Ситуация «Челси»: «аристократам» сначала необходимо преодолеть барьер в виде «Лутона» в перенесенном матче, чтобы получить право сыграть против «Лидса».
Полные результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка лиги:
«Кристал Пэлас» — «Мидлсбро»
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
«Манчестер Сити» — «Норвич»
«Сандерленд» — «Халл»
«Ипсвич» — «Арсенал»
«Ковентри» — «Астон Вилла»
«Борнмут» — «Линкольн»
«Ливерпуль» — «Тоттенхэм»
«Челси» / «Лутон» — «Лидс»
«Миллуол» — «Ньюкасл»
«Флитвуд» — «Шеффилд Юнайтед»
«Эвертон» — «Вулверхэмптон»
«Лейтон Ориент» — «Брэдфорд»
«Рединг» — «Брентфорд»
«Питерборо» — «Барнсли»
«Вест Хэм» — «Фулхэм» / «Уимблдон»
Когда пройдут матчи?
Поединки 3-го раунда Кубка лиги запланированы в рамках плотного осеннего календаря — в течение двухнедельного периода, начинающегося с 7 и 14 сентября.
Напомним, что защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов в прошлом сезоне защищал цвета «Манчестер Сити» и поднял над головой главный трофей этого турнира — Кубок английской лиги.
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