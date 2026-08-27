Супердерби в Кубке английской лиги: объявлены все пары 3-го раунда

В Англии прошла жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги — турнира, имеющего важное значение. Начиная с этого этапа, все топ-клубы, представляющие Англию в еврокубках в новом сезоне, официально вступили в борьбу за трофей.

Результаты жеребьевки подарили болельщикам поистине сенсационные пары — центральным и самым громким противостоянием раунда стало столкновение «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

С кем сыграют гранды? Важные противостояния

Для лидеров Премьер-лиги 3-й раунд подготовил испытания разной степени сложности:

«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: манкунианцы примут на своем поле опасный и атакующий «Брайтон»;

«Манчестер Сити» — «Норвич»: действующие чемпионы проведут матч против представителя низшего дивизиона;

«Ипсвич» — «Арсенал»: подопечных Микеля Артеты ждет выездное испытание;

Ситуация «Челси»: «аристократам» сначала необходимо преодолеть барьер в виде «Лутона» в перенесенном матче, чтобы получить право сыграть против «Лидса».

Полные результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка лиги:

Когда пройдут матчи?

Поединки 3-го раунда Кубка лиги запланированы в рамках плотного осеннего календаря — в течение двухнедельного периода, начинающегося с 7 и 14 сентября.

Напомним, что защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов в прошлом сезоне защищал цвета «Манчестер Сити» и поднял над головой главный трофей этого турнира — Кубок английской лиги.