Супердерби в Кубке английской лиги: объявлены все пары 3-го раунда

·44·Спорт
Супердерби в Кубке английской лиги: объявлены все пары 3-го раунда

В Англии прошла жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги — турнира, имеющего важное значение. Начиная с этого этапа, все топ-клубы, представляющие Англию в еврокубках в новом сезоне, официально вступили в борьбу за трофей.

Результаты жеребьевки подарили болельщикам поистине сенсационные пары — центральным и самым громким противостоянием раунда стало столкновение «Ливерпуль» — «Тоттенхэм».

С кем сыграют гранды? Важные противостояния

Для лидеров Премьер-лиги 3-й раунд подготовил испытания разной степени сложности:

  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: манкунианцы примут на своем поле опасный и атакующий «Брайтон»;

  • «Манчестер Сити» — «Норвич»: действующие чемпионы проведут матч против представителя низшего дивизиона;

  • «Ипсвич» — «Арсенал»: подопечных Микеля Артеты ждет выездное испытание;

  • Ситуация «Челси»: «аристократам» сначала необходимо преодолеть барьер в виде «Лутона» в перенесенном матче, чтобы получить право сыграть против «Лидса».

Полные результаты жеребьевки 3-го раунда Кубка лиги:

  • «Кристал Пэлас» — «Мидлсбро»

  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

  • «Манчестер Сити» — «Норвич»

  • «Сандерленд» — «Халл»

  • «Ипсвич» — «Арсенал»

  • «Ковентри» — «Астон Вилла»

  • «Борнмут» — «Линкольн»

  • «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

  • «Челси» / «Лутон» — «Лидс»

  • «Миллуол» — «Ньюкасл»

  • «Флитвуд» — «Шеффилд Юнайтед»

  • «Эвертон» — «Вулверхэмптон»

  • «Лейтон Ориент» — «Брэдфорд»

  • «Рединг» — «Брентфорд»

  • «Питерборо» — «Барнсли»

  • «Вест Хэм» — «Фулхэм» / «Уимблдон»

Когда пройдут матчи?

Поединки 3-го раунда Кубка лиги запланированы в рамках плотного осеннего календаря — в течение двухнедельного периода, начинающегося с 7 и 14 сентября.

Напомним, что защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов в прошлом сезоне защищал цвета «Манчестер Сити» и поднял над головой главный трофей этого турнира — Кубок английской лиги.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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