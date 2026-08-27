Неожиданное предложение на похоронах: священник сделал предложение дочери покойного

Необычный случай, произошедший в Южной Африке в мае 2022 года, вызвал большой резонанс в интернете. Во время похоронной церемонии священник сделал предложение дочери усопшего прямо перед его гробом.

В разгар церемонии прощания с покойным священник неожиданно подошел к дочери умершего.

Он сделал ей предложение руки и сердца. Девушка ответила согласием.

Больше всего людей поразило то, что такое предложение было сделано именно во время похорон отца, перед гробом. По словам священника, он видел, как тяжело девушка переживает утрату отца, и хотел утешить ее в трудную минуту.

Однако этот его поступок был неоднозначно воспринят общественностью.

После того как кадры с места событий распространились в интернете, многие пользователи сочли поступок священника странным и совершенно неуместным в данной ситуации.