За час пропало 165 тонн помидоров: самый известный необычный фестиваль в Испании

В испанском городе Буньоль вновь собрал тысячи людей один из самых известных необычных фестивалей в мире — Ла Томатина. За часовую помидорную битву на улицы было вылито 165 тонн томатов.

В нынешнем фестивале приняли участие более 20 тысяч человек. По сигналу улицы города за короткое время заполнились помидорами, и участники фестиваля начали бросаться ими друг в друга.

В течение часа сотни тонн помидоров были раздавлены, и улицы Буньоля в прямом смысле окрасились в красный цвет.

Использование 165 тонн помидоров всего за час позволяет представить масштабы фестиваля. История Ла Томатины восходит к обычной драке едой, произошедшей в 1945 году. Тогда во время уличного конфликта люди стали кидаться друг в друга томатами.

Хотя позже эта традиция была официально запрещена, в 1980-х годах она возродилась. С годами Ла Томатина превратилась в популярное мероприятие, привлекающее туристов не только из Испании, но и из самых разных стран мира.