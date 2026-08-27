Веб-версия мессенджера Max набирает популярность на устройствах Apple

·15·Технологии
Веб-версия мессенджера Max набирает популярность на устройствах Apple

Среди пользователей Apple значительно вырос показатель активного использования веб-версии мессенджера Max. Как сообщает издание иксбт.ком, более 10 миллионов владельцев iPhone и iPad добавили данный сервис на главный экран своих устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным пресс-службы компании, более половины активных пользователей мессенджера Max на устройствах Apple включили уведомления. Это позволяет своевременно получать информацию о сообщениях и звонках.

Возможности веб-версии

Данный веб-формат предоставляет пользователям возможность полноценно использовать последние обновления сервиса. В частности, среди них доступны функции публичных каналов, историй и комментирования публикаций.

Процесс установки приложения Max на главный экран устройства состоит из нескольких простых шагов:

  • Открыть сайт веб.max.ру через браузер Сафари
  • Нажать кнопку «Поделиться» и выбрать раздел «Показать больше»
  • Выбрать пункт «На экран „Домой“» и подтвердить действие
После выполнения указанных действий появится иконка. Затем пользователю необходимо войти в свой аккаунт и разрешить отправку уведомлений.

Удобная интеграция и аудитория

При нажатии на уведомление iPhone открывает предустановленное приложение Max. Если приложение отсутствует, система автоматически переходит к веб-версии мессенджера.

По данным компании, на август 2026 года общая аудитория платформы Max превысила 130 миллионов человек. В настоящее время в рамках сервиса успешно работают чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, передача крупных файлов и денежные переводы. Также активно развиваются информационные каналы, мини-приложения и чат-боты.

MaxAppleiPhoneIPadТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

iPhone 17 занял шесть процентов мирового рынкаiPhone 17 занял шесть процентов мирового рынкаСегодня, 19:23Представлен Samsung Galaxy S26 FE: 7 лет поддержки и искусственный интеллектПредставлен Samsung Galaxy S26 FE: 7 лет поддержки и искусственный интеллектСегодня, 19:00Сервис «Бери заряд!» в партнерстве с Яндекс создал новые возможности для пользователей с разряженными смартфонамиСервис «Бери заряд!» в партнерстве с Яндекс создал новые возможности для пользователей с разряженными смартфонамиСегодня, 17:58Xiaomi представила первый смартфон с аккумулятором 10 000 мА·чXiaomi представила первый смартфон с аккумулятором 10 000 мА·чСегодня, 15:28Для Samsung Galaxy С23 Ultra готовится программное обеспечение One UI 9Для Samsung Galaxy С23 Ultra готовится программное обеспечение One UI 9Сегодня, 15:00Вышел августовский патч безопасности для флагманов SamsungВышел августовский патч безопасности для флагманов SamsungСегодня, 09:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Tecno представляет первый в мире безрамочный смартфон
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео
Кавасаки готовится к серийному производству четвероногого робота Корлео