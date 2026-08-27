Веб-версия мессенджера Max набирает популярность на устройствах Apple

Среди пользователей Apple значительно вырос показатель активного использования веб-версии мессенджера Max. Как сообщает издание иксбт.ком, более 10 миллионов владельцев iPhone и iPad добавили данный сервис на главный экран своих устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным пресс-службы компании, более половины активных пользователей мессенджера Max на устройствах Apple включили уведомления. Это позволяет своевременно получать информацию о сообщениях и звонках.

Возможности веб-версии

Данный веб-формат предоставляет пользователям возможность полноценно использовать последние обновления сервиса. В частности, среди них доступны функции публичных каналов, историй и комментирования публикаций.

Процесс установки приложения Max на главный экран устройства состоит из нескольких простых шагов:

Открыть сайт веб.max.ру через браузер Сафари

Нажать кнопку «Поделиться» и выбрать раздел «Показать больше»

Выбрать пункт «На экран „Домой“» и подтвердить действие

После выполнения указанных действий появится иконка. Затем пользователю необходимо войти в свой аккаунт и разрешить отправку уведомлений.

Удобная интеграция и аудитория

При нажатии на уведомление iPhone открывает предустановленное приложение Max. Если приложение отсутствует, система автоматически переходит к веб-версии мессенджера.

По данным компании, на август 2026 года общая аудитория платформы Max превысила 130 миллионов человек. В настоящее время в рамках сервиса успешно работают чаты, аудио- и видеозвонки, голосовые сообщения, передача крупных файлов и денежные переводы. Также активно развиваются информационные каналы, мини-приложения и чат-боты.