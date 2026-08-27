Британский автолюбитель планирует форсировать свой Toyota ГР Супра до 1000 л.с.

Иногда выбор подарка самому себе на день рождения становится самым верным решением. 28-летний Рис Атертон поступил именно так, купив на свой день рождения спорткар Toyota ГР Супра 3.0. Согласно данным издания иксбт.ком, молодой человек принял это решение спонтанно, под влиянием друзей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает об этом.

По словам Риса, у двух его близких друзей есть такие же спорткары, и, увидев их, он сразу захотел приобрести аналогичное транспортное средство. «Увидев их, я решил, что у меня обязательно должна быть такая машина», — делится впечатлениями Рис Атертон.

Выбор и технические характеристики

Изначально будущего владельца интересовала механическая коробка передач. Однако в конечном итоге он сделал выбор в пользу восьмиступенчатой автоматической трансмиссии. Рис объясняет это так: «Мне нравятся подрулевые лепестки. К тому же на вторичном рынке машины с АКПП стоят дешевле, чем версии с МКПП».

На данный момент автомобиль обладает достаточной динамикой даже с заводскими показателями. Однако планы молодого человека гораздо амбициознее: он намерен значительно увеличить возможности машины.

Грандиозные планы на будущее

Главная цель Риса Атертона — превратить обычный спорткар в настоящего «зверя». Он планирует оснастить свою Toyota ГР Супра силовым агрегатом мощностью 1000 л.с. Безусловно, такие масштабные изменения выведут технические возможности автомобиля на совершенно новый уровень.

Хотя процесс такой модернизации требует больших финансовых затрат и технической сложности, автолюбитель не намерен отступать от своей цели. Пока спорткар эксплуатируется в стоковом состоянии, но будущие работы по тюнингу уже обсуждаются на стадии проектирования.