Объявлены курсы валюat на 28 августа

·72·Экономика
Объявлены курсы валюat на 28 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 28 августа 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 22,46 сума и составил 11 801,23 сума.

• Евро подешевел на 59,25 сума и опустился до 13 737,81 сума.

• Российский рубль снизился на 3,01 сума и составил 136,73 сума.

• Британский фунт стерлингов подешевел на 89,62 сума и опустился до 16 024,89 сума.

• Японская иена снизилась на 0,3 сума и составила 74,02 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 51,63 сума и опустился до 14 654,45 сума.

• Китайский юань снизился на 3,32 сума и составил 1 756,00 сумов.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Каждый пятый узбекистанец — должник: Центральный банк обнародовал сенсационные цифры по кредитамКаждый пятый узбекистанец — должник: Центральный банк обнародовал сенсационные цифры по кредитамСегодня, 16:2428 августа ожидается снижение курса доллара28 августа ожидается снижение курса доллараСегодня, 11:07Объявлены курсы валют на 27 августаОбъявлены курсы валют на 27 августаВчера, 17:4427 августа ожидается рост курса доллара27 августа ожидается рост курса доллараВчера, 11:32Объявлены курсы валют на 26 августаОбъявлены курсы валют на 26 августа25.08, 17:46Скрытые условия, о которых мало кто знает: в каких банках самые высокие процентные ставки по вкладам?Скрытые условия, о которых мало кто знает: в каких банках самые высокие процентные ставки по вкладам?25.08, 17:14
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены валютные курсы на 13 августа
Объявлены курсы валют на 25 августа
Объявлены курсы валют на 25 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
Объявлены курсы валют на 4 августа
27 августа ожидается рост курса доллара
27 августа ожидается рост курса доллара
Объявлены курсы валют на 27 августа
Объявлены курсы валют на 27 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валюat на 3 августа
Объявлены курсы валют на 26 августа
Объявлены курсы валют на 26 августа
26 августа ожидается снижение курса доллара
26 августа ожидается снижение курса доллара