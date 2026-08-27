Объявлены курсы валюat на 28 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 28 августа 2026 года. Согласно документу, доллар снизился на 22,46 сума и составил 11 801,23 сума.

• Евро подешевел на 59,25 сума и опустился до 13 737,81 сума.

• Российский рубль снизился на 3,01 сума и составил 136,73 сума.

• Британский фунт стерлингов подешевел на 89,62 сума и опустился до 16 024,89 сума.

• Японская иена снизилась на 0,3 сума и составила 74,02 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 51,63 сума и опустился до 14 654,45 сума.

• Китайский юань снизился на 3,32 сума и составил 1 756,00 сумов.