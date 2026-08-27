Удар по китайскому рынку: в энергетике США вступили в силу запреты и новый порядок

·44·Мир
Удар по китайскому рынку: в энергетике США вступили в силу запреты и новый порядок

Президент США Дональд Трамп подписал специальный указ о введении режима национального чрезвычайного положения (ЧП) в энергетической инфраструктуре страны. Данный документ наделяет правом полностью запретить или резко ограничить импорт оборудования, запасных частей и программного обеспечения в энергосистему США из-за рубежа — в частности, из Китая и других «нежелательных» государств.

Как подчеркнул глава Белого дома, иностранные силы все больше повышают риск использования уязвимостей в электрических сетях, обеспечивающих систему обороны США, экстренные спасательные службы и экономику.

«Скрытые цифровые лазейки»: в чем истинная причина ограничений?

В указе особо отмечается, что иностранное оборудование представляет прямую киберугрозу национальной безопасности:

«Некоторые иностранные субъекты все чаще создают и используют уязвимости в системе электроэнергетики США. Действовавшие ранее минимальные ограничения позволяли иностранным организациям оказывать влияние на эти системы.

Например, оборудование зарубежного производства может содержать скрытые цифровые «бэкдоры» (бакдурс), позволяющие осуществлять удаленное подключение из другого государства. Кроме того, зависимость от зарубежных цепочек поставок создает риск оставить США без электроэнергии во время сбоев в международной торговле», — говорится в официальном документе.

Какие запреты были введены? 4 основных ограничения

Согласно новому решению, для американских энергетических компаний вступили в силу следующие строгие требования:

  • Запрет на импорт и установку: Прекращен ввоз и монтаж новых зарубежных трансформаторов, генераторов, инверторов для солнечных панелей и систем управления сетями, не отвечающих требованиям безопасности;

  • Демонтаж действующей техники: Министерство энергетики США получило право на принудительное отключение, изоляцию или полный вывод из сети уже работающего иностранного оборудования в случае выявления в нем скрытых цифровых уязвимостей;

  • Блокировка программного обеспечения: Под запрет попало не только само оборудование («железо»), но и иностранные программные системы (прошивки и системы удаленного управления), которые могут открыть хакерам путь к управлению сетью;

  • Приоритет отечественной продукции: Правила федеральных закупок были пересмотрены, и приоритет отдается исключительно энергетическому оборудованию, произведенному внутри США.

Сильный удар по китайскому рынку

Хотя в тексте документа напрямую не упоминается Китай, очевидно, что главный удар направлен именно против Пекина.

На сегодняшний день Китай является крупнейшим мировым поставщиком оборудования, необходимого для возобновляемой энергетики и электросетей. В частности, на долю китайских компаний приходится около 85 процентов мировых компонентов солнечной энергетики и огромная часть рынка высоковольтных трансформаторов. Данное решение Трампа может положить начало новому этапу глобального технологического противостояния.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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