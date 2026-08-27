Стратегия «Узбекистан — 2030»: 9 показателей вошли в «красную» зону

Агентством стратегического развития и реформ опубликованы результаты мониторинга, посвященного итогам исполнения стратегии «Узбекистан — 2030» за первое полугодие 2026 года. В ходе этого процесса под наблюдение были взяты 437 показателей в общей сложности 72 организаций, 206 из которых получили непосредственную оценку.

Согласно выводам проведенного мониторинга, хотя значительная часть показателей выполнена положительно, по некоторым важным направлениям сохраняются серьезные отставания.

Результаты мониторинга: о чем говорят цвета?

По итогам оценки деятельность ведомств за отчетный период была разделена на три основные категории:

«Зеленая» категория: 162 показателя;

«Желтая» категория: 35 показателей;

«Красная» категория: 9 показателей.

Наибольшее количество случаев отставания наблюдается по направлению «Устойчивый экономический рост», причем ровно 60 процентов общих «желтых» показателей (21 показатель) пришлись именно на эту сферу. Данное направление показало самый низкий результат среди всех сфер (70%).

Восемь ведомств в «красной» зоне

В ходе реализации стратегии в опасную «красную» категорию вошли в общей сложности девять показателей, за которые отвечают восемь министерств и ведомств. Уровень выполнения по данным пунктам составил всего от 4 до 69 процентов.

В целях устранения проблемных вопросов и ускорения исполнения Агентством намечены следующие меры:

Глубокий анализ основных причин задержек;

Привлечение дополнительных ресурсов;

Разработка четких планов мероприятий для ответственных лиц.

Отмечается, что работа по данному мониторингу в полном объеме осуществлялась через цифровую платформу стратегического планирования в разрезе 72 организаций.