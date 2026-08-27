Сервис «Бери заряд!» в партнерстве с Яндекс создал новые возможности для пользователей с разряженными смартфонами

·17·Технологии
Сервис «Бери заряд!» в партнерстве с Яндекс создал новые возможности для пользователей с разряженными смартфонами

В Москве сеть зарядных станций «Бери заряд!» радикально изменила условия аренды для пользователей, чьи смартфоны полностью разрядились. Теперь воспользоваться устройствами можно без входа в специальное приложение, что значительно упрощает жизнь гражданам в экстренных ситуациях. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, на более чем 5 тысячах станций в столице были установлены специальные кабели. Через них можно бесплатно заряжать смартфон в течение пяти минут, чего вполне достаточно для включения устройства и оформления аренды через приложение.

Банковские терминалы и система залога

Кроме того, около 300 станций были оснащены банковскими терминалами. С их помощью клиенты, у которых смартфон вообще не включается, могут получить пауэрбанк — для этого достаточно просто приложить банковскую карту к терминалу.

С карты временно списывается залог в размере 770 рублей. После возврата пауэрбанка стоимость услуги вычитается, а остаток средств полностью возвращается на карту владельца.

Планы по расширению сети

Данное обновление уже охватило более 5,3 тысячи станций, что составляет более половины московской сети. Такие точки установлены, в частности, в столичных аэропортах, на железнодорожных вокзалах и в крупных торговых центрах.

По данным компании, в будущем планируется охватить этими изменениями все 10 тысяч станций сервиса в Москве. За последний год сеть «Бери заряд!» в России выросла на 60%, превысив отметку в 60 тысяч точек.

На сегодняшний день сервис работает в более чем 200 крупных городах и 800 населенных пунктах страны. Пользователи могут взять зарядное устройство на одной станции и без проблем вернуть его в любой другой точке, включая другой город.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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