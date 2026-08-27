Представлен Samsung Galaxy S26 FE: 7 лет поддержки и искусственный интеллект

·15·Технологии
Представлен Samsung Galaxy S26 FE: 7 лет поддержки и искусственный интеллект

Компания Samsung официально представила смартфон Galaxy S26 FE, который считается самым доступным представителем флагманской линейки Galaxy S26. По данным Иксбт.ком, новое устройство оснащено рядом значительных улучшений по сравнению с предшественником, включая современный 3-нм процессор и расширенные возможности Galaxy AI. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Данная модель стала первым устройством в семействе Galaxy S26, работающим «из коробки» на базе Android 17 и One UI 9. Кроме того, производитель перенес в эту доступную модель передовые функции, дебютировавшие во флагманах более высокого класса, что создает дополнительные удобства для пользователей.

Возможности и технические характеристики смартфона

Устройство оснащено 6,7-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1900 нит. Емкость аккумулятора составляет 4900 mAh, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 45 В и беспроводная зарядка мощностью 15 В.

Блок основной камеры включает в себя 50-мегапиксельный главный сенсор, 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим и 30-кратным комбинированным зумом, а также 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера также оснащена 12-мегапиксельным сенсором.

Искусственный интеллект и программное обеспечение

Модель Galaxy S26 FE позволяет автоматически отслеживать выбранного человека на уже записанном видео и удерживать его в центре кадра с помощью функции Мй ФанКам. А Хоризон Лок сохраняет горизонт видео стабильным, даже если смартфон поворачивается на 360 градусов.

Также был усовершенствован ночной режим съемки Нигхтографй и добавлена функция Фото Ассист для редактирования фотографий на основе текстовых команд. Помощник Нов Бриеф помогает создавать виджеты с информацией о питании, здоровье или погоде с помощью естественного языка.

Компания обещает предоставлять для этой модели крупные обновления операционной системы и патчи безопасности в течение семи лет. В дополнение покупатели получат шестимесячную подписку на сервис Google AI Pro с 5 TB облачного хранилища.

Новый Galaxy S26 FE поступит в продажу в трех цветах. Базовая версия со 128 GB памяти стоит 700 долларов, начало продаж ожидается в начале сентября.

SamsungGalaxy S26 FEGalaxy AIAndroid 17Смартфоны
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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