Рекорд Гиннеса побит в 3-й раз: как вырастили 52-сантиметровый перец?

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Рекорд Гиннеса побит в 3-й раз: как вырастили 52-сантиметровый перец?

Опытный швейцарский садовод Юрг Висли добился невероятного результата, в третий раз подряд вписав свое имя в Книгу рекордов Гиннеса по длине перца чили. Выращенный им очередной перец не только обновил рекорд, но и поразил специалистов своими размерами.

Свой первый рекорд в этом деле Висли установил в октябре 2017 года на конкурсе овощей в городе Йона кантона Санкт-Галлен. С тех пор садовод регулярно улучшает свои результаты.

Хроника рекордов: урожай, который растет из года в год

Результаты швейцарского рекордсмена за прошедшие годы:

  • 2017 год (Первая победа): Выращенный Висли перец чили установил первый мировой рекорд с длиной 1 фут и 5,7 дюйма (примерно 45 см);

  • 2018 год (Второй результат): Садовод побил собственный рекорд, зафиксировав урожай длиной 1 фут и 7,9 дюйма (примерно 50,5 см);

  • Последний абсолютный рекорд: Официально замеренный представителями Гиннеса 11 августа новый перец чили обновил рекорд в 3-й раз с показателем 1 фут и 8,6 дюйма (52,3 см).

В чем секрет гигантского урожая? Золотые рекомендации от садовода

Юрг Висли раскрыл представителям Книги рекордов Гиннеса важные секреты достижения такого результата:

  • Фитолампы в марте: Семена и рассаду проращивают в марте под специальными фитолампами при постоянной температуре 28 градусов Цельсия (82°Ф);

  • Высадка в открытый грунт в конце апреля: Рассаду пересаживают в сад в конце апреля, когда полностью минет угроза заморозков;

  • Зрелый компост и мягкая почва: Садовод глубоко перекапывает почву и вносит в нее большое количество перепревшего органического компоста;

  • Важное правило — умеренность: Урожаю необходимы регулярный полив и сбалансированные удобрения. Висли предупреждает, что нельзя перебарщивать с удобрениями, иначе вместо перца вырастет лишь множество листьев.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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