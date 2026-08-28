2 сентября ожидается рост курса доллара

·35·Экономика
2 сентября ожидается рост курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 2 сентября, вырастет на 8–9 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Invest Finance Bank — 11 800 сумов.

• Poytaxtbank — 11 800 сумов.

• Anorbank — 11 790 сумов.

• Hayotbank — 11 790 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Asakabank — 11 820 сумов.

• Народный банк (Xalq banki) — 11 820 сумов.

• Asia Alliance Bank — 11 840 сумов.

• Saderat Bank Tashkent — 11 840 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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