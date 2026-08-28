2 сентября ожидается рост курса доллара
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Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 2 сентября, вырастет на 8–9 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Invest Finance Bank — 11 800 сумов.
• Poytaxtbank — 11 800 сумов.
• Anorbank — 11 790 сумов.
• Hayotbank — 11 790 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Asakabank — 11 820 сумов.
• Народный банк (Xalq banki) — 11 820 сумов.
• Asia Alliance Bank — 11 840 сумов.
• Saderat Bank Tashkent — 11 840 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для получения точного курса посетите официальные сайты банков.
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