Ожидается возвращение легендарного спортивного купе Toyota Келика

Японский автогигант Toyota планирует возродить свою культовую модель спортивного купе Келика в качестве восьмого поколения. Спустя более двадцати лет после снятия с производства, это легендарное имя может вернуться на рынок в качестве базовой модели спортивного суббренда ГР. Согласно данным иксбт.ком, этот шаг является логическим продолжением амбициозного плана председателя компании Акио Тойоды по полному восстановлению «трех братьев» — легендарных спорткаров Супра, МР2 и Келика. Об этом сообщает издание Autocar.ко.ук.

На данный момент официальные лица Toyota не объявили точных сроков выхода нового автомобиля на рынок. Однако недавно тестовый прототип Toyota, предназначенный для участия в Чемпионате мира по ралли (ВРК) 2027 года, был замечен в новом радикальном двухдверном кузове. Хотя правила ВРК на следующий год не требуют жесткой привязки дизайна автомобиля к дорожной версии, для Toyota это создает удобную возможность для презентации и продвижения новой модели Келика.

Раллийное наследие и новые технические решения

Если Келика вернется в соревнования ВРК, это станет возрождением уникальных традиций компании. В прошлые годы Toyota с заводскими раллийными болидами, созданными на базе этих купе, одерживала победы в чемпионатах ВРК 1993 и 1994 годов. Несомненно, замена нынешнего ГР Ярис на Келика будет тепло встречена поклонниками полноприводных (AWD) гибридных спорткаров.

Как и предыдущие поколения, дорожная версия новой Келика будет опираться на платформу массовых моделей. По мнению экспертов, логичным шагом станет создание автомобиля на базе нового поколения Королла, премьера которого ожидается в ближайшее время. Ожидается, что это двухдверное спортивное купе станет основным конкурентом на рынке для Honda Прелуде, созданной на схожей концепции.

Место в линейке ГР и гибридное будущее

Предполагается, что новый автомобиль, который в кулуарах называют Келика Sport, будет оснащен 2,0-литровым двигателем. Однако, учитывая, что новый регламент ВРК 2027 года требует использования 1,6-литрового агрегата, раллийная версия, вероятно, получит усовершенствованную версию мотора от текущего ГР Ярис. По словам менеджера по маркетингу подразделения Toyota ГР Микио Хаяши, инженеры рассматривают вариант с 2,0-литровым агрегатом для дорожной версии, так как трехцилиндровые двигатели могут не соответствовать будущим жестким экологическим требованиям.

Новая модель может быть оснащена гибридной или плагин-гибридной (PHEV) силовой установкой, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Легкие и компактные технологии, запланированные для Королла и других моделей нового поколения, позволят создать для новой Келика низкий силуэт, аэродинамичный кузов и просторный салон. Этот шаг демонстрирует стремление Toyota предоставить поклонникам спорткаров еще более комфортные и современные возможности.