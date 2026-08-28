Умные часы Huawei Watch GT 7 Pro поступили в продажу в Китае

Как сообщает издание Иксбт.ком, компания Huawei официально начала продажи своего нового флагманского устройства — умных часов Huawei Watch GT 7 Pro на китайском рынке. Этот гаджет, сочетающий в себе высокие технологии и прочность, привлекает внимание своими передовыми возможностями и длительной автономностью, что играет важную роль в повседневной жизни современных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новое устройство предлагается покупателям в трех привлекательных цветах — Пине Грин, Вилд Еллов и Карбон Блак. Хотя официальная цена часов в Китае установлена на уровне 2688 юаней, с учетом действующей государственной субсидии их можно приобрести за 2285 юаней.

Прочный дизайн и яркий экран

Модель Huawei Watch GT 7 Pro отличается использованием высококачественных материалов. Корпус выполнен из титанового сплава аэрокосмического класса и наномикрокристаллической керамики. Экран защищен сапфировым стеклом, устойчивым к суровым условиям эксплуатации.

Гаджет оснащен качественным дисплеем с диагональю 1,47 дюйма. Пиковая яркость экрана составляет 3000 нит. Это позволяет без труда считывать информацию на открытом воздухе, даже под прямыми солнечными лучами.

Впечатляющая автономность и спортивные режимы

Согласно представленным данным, одной из главных особенностей новых умных часов является их рекордная автономность. В режиме легкой нагрузки устройство может работать без подзарядки до 21 дня. При обычном использовании этот показатель составляет 12 дней. Также при активном ГПС в режиме бега в горных или сложных условиях батарея прослужит до 51 часа.

Для любителей активного образа жизни устройство дополнено тремя новыми специальными спортивными режимами. Это позволяет более эффективно контролировать тренировки различных направлений.

Комплексный мониторинг здоровья

Huawei Watch GT 7 Pro оснащены расширенным комплексом медицинских и биологических датчиков. В частности, в часах имеются датчики частоты сердечных сокращений (ЧСС) и уровня кислорода в крови (СпО2), а также система регистрации электрокардиограммы (ЭКГ).

Система всесторонне анализирует состояние организма, учитывая качество сна пользователя, вариабельность сердечного ритма, настроение и сожженные калории. На основе полученных данных оценивается общее состояние восстановления.

Специалисты отмечают, что модель Huawei Watch GT 7 Pro уже успешно дебютировала на китайском рынке, и ожидается, что на международный рынок она выйдет уже на следующей неделе.