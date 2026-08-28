Недовольство Ламина Ямаля заменой и его причины

Стало известно, что звезда испанского клуба «Барселона» Ламин Ямаль крайне расстроен из-за внутренних решений команды и возможного ухода близких друзей. Несмотря на крупную победу в первом туре Ла Лиги, недовольство 19-летнего футболиста в момент замены вызвало бурные обсуждения в испанской прессе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Согласно данным Goal.com, в матче против «Эльче», завершившемся разгромной победой 5:0, Ямаль покинул поле на 65-й минуте. Эмоции нападающего при уходе на скамейку запасных не остались без внимания СМИ. Ведущий популярной испанской телепередачи Эл Чирингуито Хосеп Педрероль заявил, что руководство клуба восприняло ситуацию серьезно и намерено провести личную беседу с игроком.

Причины недовольства и финансовые проблемы

Как сообщает издание SPORT, журналист Жота Жорди подчеркнул, что подавленное настроение молодого футболиста связано не только с заменой. Ламина сильно беспокоит тот факт, что каталонский клуб может продать трех его близких друзей ради стабилизации финансового положения.

В частности, сообщается об интересе «Манчестер Юнайтед» к трансферу Алехандро Бальде. Также существует вероятность ухода Марка Касадо и Эктора Форта. По словам Жорди, для Ямаля эти игроки — не просто товарищи по команде, а близкие, как братья, люди, и их уход сильно сказывается на футболисте.

Комментарий Ханси Флика

На возникшие слухи перед матчем против «Атлетика Бильбао» главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отреагировал незамедлительно. Немецкий специалист объяснил недовольство игрока его физическим состоянием и медицинскими причинами.

По словам Флика, перед игрой Ямаль жаловался на небольшую головную боль и не был готов на 100 процентов физически. Тренер отметил, что после трехнедельного перерыва и всего нескольких дней тренировок отсутствие оптимальной спортивной формы у игрока является естественным.

Тем не менее, главный тренер высоко оценил вклад юного таланта в игру. Он отметил активность Ламина в обороне, прессинг, приведший к первому голу, и голевую передачу на Рафинью, добавив, что его значимость для команды огромна.