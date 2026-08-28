Недовольство Ламина Ямаля заменой и его причины
Стало известно, что звезда испанского клуба «Барселона» Ламин Ямаль крайне расстроен из-за внутренних решений команды и возможного ухода близких друзей. Несмотря на крупную победу в первом туре Ла Лиги, недовольство 19-летнего футболиста в момент замены вызвало бурные обсуждения в испанской прессе. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.
Согласно данным Goal.com, в матче против «Эльче», завершившемся разгромной победой 5:0, Ямаль покинул поле на 65-й минуте. Эмоции нападающего при уходе на скамейку запасных не остались без внимания СМИ. Ведущий популярной испанской телепередачи Эл Чирингуито Хосеп Педрероль заявил, что руководство клуба восприняло ситуацию серьезно и намерено провести личную беседу с игроком.
Причины недовольства и финансовые проблемыКак сообщает издание SPORT, журналист Жота Жорди подчеркнул, что подавленное настроение молодого футболиста связано не только с заменой. Ламина сильно беспокоит тот факт, что каталонский клуб может продать трех его близких друзей ради стабилизации финансового положения.
В частности, сообщается об интересе «Манчестер Юнайтед» к трансферу Алехандро Бальде. Также существует вероятность ухода Марка Касадо и Эктора Форта. По словам Жорди, для Ямаля эти игроки — не просто товарищи по команде, а близкие, как братья, люди, и их уход сильно сказывается на футболисте.
Комментарий Ханси ФликаНа возникшие слухи перед матчем против «Атлетика Бильбао» главный тренер «Барселоны» Ханси Флик отреагировал незамедлительно. Немецкий специалист объяснил недовольство игрока его физическим состоянием и медицинскими причинами.
По словам Флика, перед игрой Ямаль жаловался на небольшую головную боль и не был готов на 100 процентов физически. Тренер отметил, что после трехнедельного перерыва и всего нескольких дней тренировок отсутствие оптимальной спортивной формы у игрока является естественным.
Тем не менее, главный тренер высоко оценил вклад юного таланта в игру. Он отметил активность Ламина в обороне, прессинг, приведший к первому голу, и голевую передачу на Рафинью, добавив, что его значимость для команды огромна.
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