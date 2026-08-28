Американец с дочкой в коляске по ۳ий мировой рекорд

Врач и бывший легкоатлет из США Стивен Бибельхаузен посадил свою маленькую дочь Блейк в специальную беговую коляску и преодолел дистанцию в одну милю за 4 минуты 17 секунд.

Этот результат был зафиксирован 8 августа в Кливленде в рамках забега Строллер Миле на соревнованиях Гуардиан Миле. Во время состязаний он вез свою дочь через мост Хопе Мемориал Бридге.

Результат Бибельхаузена пока не утвержден в качестве официального мирового рекорда. Тем не менее, он почти на 9 секунд превосходит достижение Сайласа Франса, установившего в 2025 году результат в 4 минуты 26,29 секунды.

По словам Стивена, он тренировался бегать с дочкой в коляске в течение всего лета. Во время соревнований Блейк поддерживала отца и радовалась аплодисментам зрителей.

Самое главное, что для Бибельхаузена это была не просто проверка на скорость. Он расценил это соревнование как бесценное время, проведенное вместе с дочерью.

Если Книга рекордов Гиннесса официально утвердит этот результат, Стивен Бибельхаузен станет человеком, быстрее всех преодолевшим одну милю с ребенком в коляске.