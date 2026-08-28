В мире обновлен рекорд по количеству миллиардеров: в чьих руках сосредоточено мировое богатство?

Число миллиардеров в мире впервые в истории превысило 3 700 человек. В 2025 году их общее состояние также достигло рекордного уровня. Однако самое интересное заключается в том, что рост богатства происходил неравномерно во всех странах.

В то время как в одних государствах количество миллиардеров резко возросло, небольшая часть богатейших людей мира стала контролировать все большую долю колоссального капитала.

Количество миллиардеров достигло рекордной отметки

Согласно исследованию Биллионаире Кенсус компании Алтрата, в 2025 году число миллиардеров в мире увеличилось за год на 8,2 процента и достигло 3795 человек.

Это самый высокий показатель за всю историю исследования.

Соответственно выросло и общее состояние миллиардеров:

Показатель Результат Количество миллиардеров 3795 человек Годовой рост +8,2% Общее состояние $15,1 трлн Рост богатства +12,8%

Таким образом, совокупный капитал мировых миллиардеров за год превысил 15 триллионов долларов.

В России число миллиардеров увеличилось на 18 процентов

Россия также заняла одно из ведущих мест в рейтинге.

В 2025 году число миллиардеров в стране выросло на 18 процентов и составило 151 человек.

Этот показатель обеспечил России четвертое место в мире в рейтинге стран с наибольшим количеством проживающих миллиардеров.

Однако разрыв с лидером списка остается весьма значительным.

США значительно опережают остальных

Почти треть всех миллиардеров мира проживает в США.

В 2025 году в стране было зарегистрировано 1265 миллиардеров. За год этот показатель увеличился на 11,5 процента.

Далее следуют:

Китай — 363 человека (+13,1%);

Германия — 221 человек (+20,1%);

Россия — 151 человек (+18%);

Индия — 132 человека (+3,9%).

Особого внимания заслуживает рост в Германии. Страна продемонстрировала самые высокие темпы роста числа миллиардеров среди 15 ведущих государств.

В чьих руках сосредоточено наибольшее богатство?

Рост числа миллиардеров сам по себе является примечательной цифрой. Однако другой показатель в исследовании более наглядно демонстрирует масштабы экономического неравенства.

В 2025 году общее состояние мировых миллиардеров выросло на 12,8 процента и достигло 15,1 триллиона долларов.

Тем не менее распределение этого богатства становится все более неравномерным.

29 богатейших людей планеты контролируют 27 процентов совокупного состояния всех миллиардеров.

Интересно, что в 2017 году этот показатель составлял всего 7 процентов.

Следовательно, доля богатства, приходящаяся на очень малую часть самых богатых людей, за несколько лет увеличилась почти в четыре раза.

Почему состояние миллиардеров растет столь быстро?

В качестве одного из ключевых факторов такого роста аналитики исследования называют резкое увеличение инвестиций в сферу искусственного интеллекта.

Рост интереса к технологиям искусственного интеллекта в последние годы повлиял на увеличение стоимости технологических компаний, а также на приумножение капитала их основателей и инвесторов.

В то же время на капитал миллиардеров напрямую влияют изменения стоимости на мировых фондовых рынках, в технологическом секторе и других активах.

Какая тенденция стоит за рекордом?

Статистика 2025 года отражает гораздо более масштабную картину, чем просто цифры.

С одной стороны, число миллиардеров достигает рекордных высот. С другой стороны, доля самых богатых людей в общем объеме богатства неуклонно растет.

Самым ярким доказательством этого является тот факт, что 29 богатейших миллиардеров владеют 27 процентами общего капитала в 15,1 триллиона долларов.

В 2017 году их доля составляла 7 процентов.

Именно поэтому самым важным итогом 2025 года может стать не цифра в 3795 человек, а другой показатель:

миллиардеров в мире становится больше, но колоссальное богатство концентрируется в руках все меньшего числа людей.