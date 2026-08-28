Кроссовер Xiaomi успешно отбуксировал 55-тонный самосвал

·8·Авто
Кроссовер Xiaomi успешно отбуксировал 55-тонный самосвал

Компания Xiaomi, укрепляющая свои позиции на рынке современных электромобилей, привлекла внимание общественности очередным необычным испытанием. По сообщению иксбт.ком, чтобы продемонстрировать способность своего нового кроссовера выдерживать экстремальные нагрузки, бренд организовал экстремальный эксперимент об этом сообщает Иксбт.ком.

Данное испытание было проведено в сотрудничестве с КсКМГ Груп. Согласно условиям, кроссовер Xiaomi должен был отбуксировать технику, которая в несколько раз тяжелее его самого. В ходе эксперимента буксировочный трос был закреплен непосредственно за передние сиденья, что значительно увеличило нагрузку на конструкцию.

Детали необычного испытания

В ходе теста, проведенного на испытательном полигоне, автомобиль отбуксировал огромный карьерный самосвал весом 55 тонн. С учетом собственного веса автомобиля общая буксируемая масса составила около 57,8 тонны. Этот показатель эквивалентен весу примерно 20 таких кроссоверов.

Стоит отметить, что значимость эксперимента подчеркивается тем, что в процессе этой сверхтяжелой буксировки автомобилем управлял лично вице-президент Xiaomi Ауто Ли Сяошуань. Испытание, проходившее под наблюдением экспертов и зрителей, доказало прочность техники.

В чем секрет прочности?

После успешного завершения процесса буксировки выяснилось, что механизм сидений и направляющие полностью сохранили свою работоспособность. На видео запечатлено, как Ли Сяошуань обращается к голосовому помощнику Xiaomi Ксиао Ai с просьбой сдвинуть сиденье вперед. Система без каких-либо проблем выполнила команду, плавно переместив кресло по направляющим.

По информации представителей компании, во всех автомобилях серии Пенгченг используются направляющие сидений из усиленного алюминиевого сплава 7-й серии. Было официально заявлено, что для модели Н90 Max усилие фиксации направляющих составляет 54 000 Н, а максимальная прочность на разрыв достигает 57 000 Н.

Кроме того, данный механизм успешно прошел испытания на 15 000 циклов движения в температурном диапазоне от -20 до +60 градусов. Даже после сверхтяжелых нагрузок в креплениях сидений не было обнаружено люфтов или посторонних шумов.

XiaomiКроссоверXCMGАвтомобильныеТестыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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