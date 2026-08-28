Курьезный случай: в Калифорнии водители бросили машины ради сбора еды

На одной из оживленных автомагистралей в американском штате Калифорния движение было парализовано из-за неожиданного и забавного инцидента. Сотни упаковок сырных шариков (чисе баллс), выпавших из пикапа, рассыпались по дороге, превратив шоссе в «сырное поле».

По данным Дорожного патруля Калифорнии (ЧП), происшествие случилось во вторник около 17:00 в вечерний час пик на 105-м шоссе в районе города Линвуд.

120 больших емкостей и оранжевая дорога

Видео и фотографии с места события быстро распространились в социальных сетях:

Масштаб рассыпанного груза: На проезжую часть вместе с поддоном рухнули около 120 контейнеров с сырными шариками бренда Утз ;

Перекрытие дороги: Тысячи мелких сырных шариков и осколки пластиковых емкостей разлетелись по полосам западного направления, создав серьезные неудобства для водителей.

Главная причина: водители в погоне за халявной едой

Представители полиции отметили, что огромная пробка на дороге образовалась не только из-за рассыпанного товара, но и по вине людей:

Брошенные машины: Десятки проезжавших мимо водителей остановили свои автомобили прямо на проезжей части и выбежали на дорогу, чтобы собрать уцелевшие упаковки сыра;

Коллапс движения: Из-за водителей, пытавшихся раздобыть бесплатную еду, и без того тяжелая вечерняя пробка затянулась еще сильнее, парализовав автомагистраль на долгое время.

После вмешательства дорожной полиции и спецслужб полосы были расчищены, а движение возобновлено в обычном режиме.