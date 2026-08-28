В преддверии Дня независимости помилованы 852 человека

В преддверии 35-летия независимости Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ о помиловании группы лиц, отбывающих наказание, искренне раскаявшихся в содедеянном и твердо вставших на путь исправления.

Как сообщает телеканал «Узбекистан 24», на основании указа помилованы в общей сложности 852 человека.

Из них 604 человека полностью освобождаются от наказания. Еще 115 человек будут условно-досрочно освобождены от отбывания наказания.

Кроме того, назначенное наказание в отношении 52 лиц будет заменено на более мягкое, а сроки лишения свободы 81 осужденного будут сокращены.

Среди помилованных — 7 иностранных граждан, а также 63 человека, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.

Согласно данным, 375 помилованных составляют молодежь, 49 — женщины, а 37 — мужчины старше 60 лет.