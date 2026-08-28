Очередной удар Трампа по Канаде: почему озеро Онтарио потеряло свое название?

Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал специальный указ о переименовании знаменитого озера Онтарио, являющегося одним из пяти Великих озер в Северной Америке, в «Американское озеро» (Lake America).

На церемонии, транслировавшейся в прямом эфире из Белого дома, глава государства объявил, что новое название вступает в силу для США немедленно. На вопрос журналистов о том, какой политический сигнал этим решением подается Канаде, Трамп коротко ответил: «Никакого».

«Никакого бизнеса с клоунами»: что стоит за решением?

План столь неожиданного географического «ребрендинга» Трамп раскрыл несколькими днями ранее на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер твердо заявил, что Вашингтон больше не намерен вести бизнес с канадской провинцией Онтарио. В своем заявлении он открыто назвал руководство Канады «клоунами» и пригрозил, что если Оттава не прекратит неблагоприятную для Вашингтона политику, это приведет к тяжелейшим последствиям.

Кроме того, торговая война между двумя странами выходит на новый этап:

Жесткие 50-процентные пошлины: Трамп официально объявил, что с января 2027 года на все легковые и грузовые автомобили, автозапчасти и стальную продукцию, импортируемые из Канады в США, будет введена огромная 50-процентная пошлина.

Что известно об озере Онтарио?

Онтарио — это огромный природный водоем стратегического значения, расположенный на границе Канады и США:

Географическое положение: Расположено дальше всего к востоку в системе Великих озер и считается наименьшим из них по площади;

Параметры: Площадь озера составляет около 19 тысяч квадратных километров , средняя глубина — 86 метров, а самая глубокая точка достигает 244 метров;

Экономическое сердце Канады: Именем этого озера названа самая густонаселенная и промышленно развитая главная провинция Канады.

Сценарий «Мексиканского залива» повторяется

Это не первый случай одностороннего изменения названий географических объектов со стороны Трампа: