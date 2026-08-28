Очередной удар Трампа по Канаде: почему озеро Онтарио потеряло свое название?

·0·Мир
Очередной удар Трампа по Канаде: почему озеро Онтарио потеряло свое название?

Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал специальный указ о переименовании знаменитого озера Онтарио, являющегося одним из пяти Великих озер в Северной Америке, в «Американское озеро» (Lake America).

На церемонии, транслировавшейся в прямом эфире из Белого дома, глава государства объявил, что новое название вступает в силу для США немедленно. На вопрос журналистов о том, какой политический сигнал этим решением подается Канаде, Трамп коротко ответил: «Никакого».

«Никакого бизнеса с клоунами»: что стоит за решением?

План столь неожиданного географического «ребрендинга» Трамп раскрыл несколькими днями ранее на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер твердо заявил, что Вашингтон больше не намерен вести бизнес с канадской провинцией Онтарио. В своем заявлении он открыто назвал руководство Канады «клоунами» и пригрозил, что если Оттава не прекратит неблагоприятную для Вашингтона политику, это приведет к тяжелейшим последствиям.

Кроме того, торговая война между двумя странами выходит на новый этап:

  • Жесткие 50-процентные пошлины: Трамп официально объявил, что с января 2027 года на все легковые и грузовые автомобили, автозапчасти и стальную продукцию, импортируемые из Канады в США, будет введена огромная 50-процентная пошлина.

Что известно об озере Онтарио?

Онтарио — это огромный природный водоем стратегического значения, расположенный на границе Канады и США:

  • Географическое положение: Расположено дальше всего к востоку в системе Великих озер и считается наименьшим из них по площади;

  • Параметры: Площадь озера составляет около 19 тысяч квадратных километров, средняя глубина — 86 метров, а самая глубокая точка достигает 244 метров;

  • Экономическое сердце Канады: Именем этого озера названа самая густонаселенная и промышленно развитая главная провинция Канады.

Сценарий «Мексиканского залива» повторяется

Это не первый случай одностороннего изменения названий географических объектов со стороны Трампа:

  • 20 января 2025 года: В самый первый день своего второго президентского срока Трамп подписал распоряжение о переименовании Мексиканского залива (Gulf of Mexico) в «Американский залив» (Gulf of America);

  • Международное право и ограничения: Подобные указы применяются только во внутренних федеральных ведомствах США, на картах и в официальных документах. Однако международные организации, картографические структуры, а также Канада и Мексика продолжают называть эти водоемы их прежними историческими именами.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Изоляция закончилась? Президент Сирии оплатил счет в ресторане картой Visa (видео)Изоляция закончилась? Президент Сирии оплатил счет в ресторане картой Visa (видео)Сегодня, 00:28Разрушительное бедствие: в Непале погибли 200 человек, 800 туристов разыскиваются (видео)Разрушительное бедствие: в Непале погибли 200 человек, 800 туристов разыскиваются (видео)Сегодня, 00:19Скандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллионаСкандал с частями тел в Гарварде обошелся в $53 миллионаВчера, 21:57Какая страна является самой безопасной для выживания при глобальной катастрофе?Какая страна является самой безопасной для выживания при глобальной катастрофе?Вчера, 21:43Автомат можно: видео досмотра в Йемене поразило соцсети...Автомат можно: видео досмотра в Йемене поразило соцсети...Вчера, 21:40Американец установил рекорд, собрав 1262 коробки из-под ПринглесАмериканец установил рекорд, собрав 1262 коробки из-под ПринглесВчера, 21:33
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей