Очередной удар Трампа по Канаде: почему озеро Онтарио потеряло свое название?
Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал специальный указ о переименовании знаменитого озера Онтарио, являющегося одним из пяти Великих озер в Северной Америке, в «Американское озеро» (Lake America).
На церемонии, транслировавшейся в прямом эфире из Белого дома, глава государства объявил, что новое название вступает в силу для США немедленно. На вопрос журналистов о том, какой политический сигнал этим решением подается Канаде, Трамп коротко ответил: «Никакого».
«Никакого бизнеса с клоунами»: что стоит за решением?
План столь неожиданного географического «ребрендинга» Трамп раскрыл несколькими днями ранее на своей странице в социальной сети Truth Social.
Американский лидер твердо заявил, что Вашингтон больше не намерен вести бизнес с канадской провинцией Онтарио. В своем заявлении он открыто назвал руководство Канады «клоунами» и пригрозил, что если Оттава не прекратит неблагоприятную для Вашингтона политику, это приведет к тяжелейшим последствиям.
Кроме того, торговая война между двумя странами выходит на новый этап:
Жесткие 50-процентные пошлины: Трамп официально объявил, что с января 2027 года на все легковые и грузовые автомобили, автозапчасти и стальную продукцию, импортируемые из Канады в США, будет введена огромная 50-процентная пошлина.
Что известно об озере Онтарио?
Онтарио — это огромный природный водоем стратегического значения, расположенный на границе Канады и США:
Географическое положение: Расположено дальше всего к востоку в системе Великих озер и считается наименьшим из них по площади;
Параметры: Площадь озера составляет около 19 тысяч квадратных километров, средняя глубина — 86 метров, а самая глубокая точка достигает 244 метров;
Экономическое сердце Канады: Именем этого озера названа самая густонаселенная и промышленно развитая главная провинция Канады.
Сценарий «Мексиканского залива» повторяется
Это не первый случай одностороннего изменения названий географических объектов со стороны Трампа:
20 января 2025 года: В самый первый день своего второго президентского срока Трамп подписал распоряжение о переименовании Мексиканского залива (Gulf of Mexico) в «Американский залив» (Gulf of America);
Международное право и ограничения: Подобные указы применяются только во внутренних федеральных ведомствах США, на картах и в официальных документах. Однако международные организации, картографические структуры, а также Канада и Мексика продолжают называть эти водоемы их прежними историческими именами.
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