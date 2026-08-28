Интуиция не подвела: как житель Вирджинии разбогател с 20 билетами?

·14·Мир
Интуиция не подвела: как житель Вирджинии разбогател с 20 билетами?

Сильная интуиция и неожиданный риск принесли жителю американского штата Вирджиния настоящее богатство. Он приобрел ровно 20 билетов с одинаковыми номерами на один тираж популярной лотереи Пик 4 и в итоге стал обладателем крупного выигрыша в размере 100 000 долларов.

Житель округа Нельсон рассказал организаторам лотереи о секрете своей удачи, отметив, что заранее чувствовал: определенная комбинация чисел принесет ему большой доход.

20 долларов расходов и 100 тысяч долларов дохода

Риск удачливого победителя полностью оправдался:

  • Секрет «счастливых чисел»: Мужчина был внутренне уверен в комбинации цифр 2-1-0-4. Поэтому в магазине Джустис Конвениент Сторе, расположенном на 12-й улице в городе Линчберг, он купил 20 одинаковых билетов именно с этими номерами на вечерний тираж Пик 4 от 30 июля;

  • Победа в точной последовательности: В общей сложности 20 долларов, поставленные им на выпадение чисел в строгом порядке, принесли ожидаемый результат. Каждый билет принес ему выигрыш в 5 000 долларов, а общая сумма выплат составила 100 000 долларов.

На что потратят выигрыш?

Победитель, получивший приз в лотерейном центре, рассказал, как распорядится средствами:

  • Расчеты и сбережения: Мужчина заявил, что направит крупную сумму не на излишнюю роскошь, а на погашение скопившихся коммунальных и других платежей, а также на пополнение личных сбережений.

Специалисты отмечают, что стратегия покупки таких одинаковых билетов в лотереях оправдывает себя крайне редко, однако правильно выбранная интуиция может принести владельцу огромное состояние в один момент.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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