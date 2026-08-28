Историческая сенсация: Узбекистан стал чемпионом мира по академической гребле!

·25·Спорт
Историческая сенсация: Узбекистан стал чемпионом мира по академической гребле!

На проходящем в нидерландском Амстердаме чемпионате мира по академической гребле была открыта новая страница в истории спорта Узбекистана. В финальных состязаниях 27 августа наши соотечественники показали беспрецедентный результат и поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана, этот успех золотыми буквами вписан в историю отечественной академической гребли как первая золотая медаль, завоеванная на чемпионатах мира среди взрослых.

Непревзойденное мастерство дуэта Нурматова и Сафаралиева

Наши спортсмены, участвовавшие в программе парных двоек среди легковесов (ЛМ2кс), оставили позади сильнейших соперников мира:

  • Золотой финиш: Дуэт Шахзода Нурматова и Собира Сафаралиева преодолел дистанцию с высокой скоростью и в идеальной гармонии, завоевав главный приз чемпионата мира — золотую медаль;

  • Состав пьедестала: В финале, прошедшем в упорной борьбе, серебряная медаль досталась представителям Германии, а бронзовая — спортсменам сборной США.

Огромный шаг на пути к Олимпиаде

То, что узбекистанские гребцы оставили не у дел представителей ведущих стран мира и одержали победу на мировом первенстве, свидетельствует о выходе этого вида спорта в нашей стране на новый качественный уровень.

Эта историческая победа не только продемонстрировала мастерство наших атлетов, но и значительно повысила авторитет нашей национальной сборной в преддверии предстоящих крупных международных соревнований и Олимпийских игр.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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