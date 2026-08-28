В мире резко выросло число миллиардеров

Число миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось рекордными темпами и достигло 3 795 человек. Это означает рост на 8,2 процента за год. Об этом говорится в ежегодном отчете «Биллионаире Кенсус» компании «Алтрата».

Совокупное состояние миллиардеров также выросло за год на 12,8 процента и достигло рекордных 15,1 триллиона долларов. За последнее десятилетие их количество увеличилось почти на 60 процентов.

Согласно отчету, важную роль в росте благосостояния миллиардеров сыграли инвестиции в искусственный интеллект. В частности, рыночная капитализация 150 компаний, в наибольшей степени способствующих росту богатства миллиардеров, в 2024–2025 годах росла на 23 процента быстрее по сравнению с компаниями, не инвестировавшими в искусственный интеллект.

По количеству миллиардеров США занимают первое место с 1 265 гражданами. В Китае насчитывается 363 миллиардера, в Германии — 221, а в Индии — 191.

В разрезе регионов лидирует Северная Америка с 1 337 миллиардерами. В Европе проживает 1 081 миллиардер, а в Азии — 881.

Кроме того, ожидается, что в следующее десятилетие миллиардеры оставят в наследство состояние в размере 6,6 триллиона долларов. От этого могут выиграть около 5 тысяч наследников — супругов и совершеннолетних детей миллиардеров.