В мире резко выросло число миллиардеров

·25·Мир
В мире резко выросло число миллиардеров

Число миллиардеров в мире в 2025 году увеличилось рекордными темпами и достигло 3 795 человек. Это означает рост на 8,2 процента за год. Об этом говорится в ежегодном отчете «Биллионаире Кенсус» компании «Алтрата».

Совокупное состояние миллиардеров также выросло за год на 12,8 процента и достигло рекордных 15,1 триллиона долларов. За последнее десятилетие их количество увеличилось почти на 60 процентов.

Согласно отчету, важную роль в росте благосостояния миллиардеров сыграли инвестиции в искусственный интеллект. В частности, рыночная капитализация 150 компаний, в наибольшей степени способствующих росту богатства миллиардеров, в 2024–2025 годах росла на 23 процента быстрее по сравнению с компаниями, не инвестировавшими в искусственный интеллект.

По количеству миллиардеров США занимают первое место с 1 265 гражданами. В Китае насчитывается 363 миллиардера, в Германии — 221, а в Индии — 191.

В разрезе регионов лидирует Северная Америка с 1 337 миллиардерами. В Европе проживает 1 081 миллиардер, а в Азии — 881.

Кроме того, ожидается, что в следующее десятилетие миллиардеры оставят в наследство состояние в размере 6,6 триллиона долларов. От этого могут выиграть около 5 тысяч наследников — супругов и совершеннолетних детей миллиардеров.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Впервые в ходе операции опухоль головного мозга была удалена с помощью ИИВпервые в ходе операции опухоль головного мозга была удалена с помощью ИИСегодня, 20:02Взошедший на престол в 3 года король скончался в возрасте 34 летВзошедший на престол в 3 года король скончался в возрасте 34 летСегодня, 19:17Золото возрастом 3000 лет украли за четыре минутыЗолото возрастом 3000 лет украли за четыре минутыСегодня, 18:11Чудо природы: где обитает единственная в мире птица с рогом на голове?Чудо природы: где обитает единственная в мире птица с рогом на голове?Сегодня, 17:11Убийство в прямом эфире: почему был убит Сезар Гастелум? Убийцы разоблаченыУбийство в прямом эфире: почему был убит Сезар Гастелум? Убийцы разоблаченыСегодня, 16:43Теперь Bank of America: почему мировые банки выплачивают миллионы долларов по делу Эпштейна?Теперь Bank of America: почему мировые банки выплачивают миллионы долларов по делу Эпштейна?Сегодня, 16:30
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей