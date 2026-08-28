Убийство в прямом эфире: почему был убит Сезар Гастелум? Убийцы разоблачены

Правоохранительные органы Мексики успешно завершили масштабную спецоперацию по делу об убийстве 25-летнего блогера Сесара Даниэля Ноласко Гастелума (известного в соцсетях как Сезар Гастелум или «Сезарин»), которое вызвало широкий резонанс в социальных сетях.

Как официально сообщил министр безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Харфуч, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Национальным центром разведки, подозреваемые в убийстве были установлены и задержаны в штате Пуэбла.

Кровавая операция: вооруженное нападение на оперативников

Процесс задержания подозреваемого по имени Хесус Альберто «Н» перерос в настоящее вооруженное столкновение в районе Сан-Андрес-Чолула:

Огонь по полиции: Когда следователи и сотрудники спецподразделения приблизились, трое вооруженных преступников открыли по ним огонь;

Ответный удар и потери: В результате ответного огня правоохранителей один из нападавших был ликвидирован на месте, а двое других, включая главного подозреваемого Хесуса Альберто, были задержаны ранеными;

Изъятое оружие: В ходе оперативного мероприятия в качестве вещественных доказательств у преступников были изъяты три огнестрельных оружия, большое количество боеприпасов и транспортные средства.

Ужас 4 августа: трансляция не прерывалась

Это громкое преступление было совершено 4 августа в городе Кульякан, штат Синалоа:

Убийцы на мотоцикле: Когда блогер вел прямую трансляцию (стрим) в социальной сети вместе с несколькими знакомыми возле ресторана быстрого питания, двое вооруженных мужчин на мотоцикле произвели в него несколько выстрелов и скрылись с места происшествия;

Трагедия, запечатленная на камеру: Моменты перед нападением и крики людей о помощи попали прямо в прямой эфир;

Мотив преступления: Следователи тщательно выясняют, связано ли убийство с резонансным контентом и заявлениями блогера, публикуемыми в социальных сетях.

Представитель правительства Мексики Гарсия Харфуч подчеркнул, что личности всех участников полностью установлены, и заявил: «Никто не уйдет от наказания».