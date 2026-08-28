Число переезжающих в Узбекистан выросло в 2,5 раза: какие регионы они выбирают?

·45·Узбекистан
Число переезжающих в Узбекистан выросло в 2,5 раза: какие регионы они выбирают?

В первые шесть месяцев (январь–июнь) 2026 года из зарубежных государств в Узбекистан с целью постоянного проживания переехали 1 649 граждан. По данным Национального комитета статистики, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 976 человек, или почти в 2,5 раза.

Благодаря экономической привлекательности и политике открытости страны все больше иностранных граждан выбирают Узбекистан в качестве постоянного места жительства.

Из каких стран прибывают переселенцы?

Основная часть прибывших на постоянное жительство приходится на соседние и региональные государства:

  • Россия: 580 человек (самая большая доля);

  • Казахстан: 362 человека;

  • Таджикистан: 147 человек;

  • Другие страны: всего 560 человек.

В разрезе областей: столица — абсолютный лидер

Большинство иностранцев выбирают столицу и Ташкентскую область. Показатели в разрезе регионов следующие:

  • город Ташкент: 1 089 человек;

  • Ташкентская область: 269 человек;

  • Республика Каракалпакстан: 115 человек;

  • Навоийская область: 31 человек;

  • Самаркандская область: 22 человека;

  • Хорезмская область: 21 человек;

  • Сурхандарьинская область: 18 человек;

  • Сырдарьинская область: 15 человек;

  • Ферганская область: 15 человек;

  • Бухарская область: 13 человек;

  • Наманганская область: 13 человек;

  • Джизакская область: 12 человек;

  • Андижанская область: 11 человек;

  • Кашкадарьинская область: 5 человек.

Сколько иностранцев проживает в Узбекистане уже в течение 1 года?

По данным масштабной переписи населения, проведенной в начале 2026 года, число иностранных граждан, проживающих в нашей республике более 1 года, составило 56 860 человек.

Лидирующие позиции по их национальному составу занимают:

  • Граждане Индии: 13 312 человек (23 процента от общего числа иностранцев);

  • Граждане России: 10 826 человек (19 процентов от общего числа иностранцев).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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