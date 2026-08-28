Число переезжающих в Узбекистан выросло в 2,5 раза: какие регионы они выбирают?

В первые шесть месяцев (январь–июнь) 2026 года из зарубежных государств в Узбекистан с целью постоянного проживания переехали 1 649 граждан. По данным Национального комитета статистики, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 976 человек, или почти в 2,5 раза.

Благодаря экономической привлекательности и политике открытости страны все больше иностранных граждан выбирают Узбекистан в качестве постоянного места жительства.

Из каких стран прибывают переселенцы?

Основная часть прибывших на постоянное жительство приходится на соседние и региональные государства:

Россия: 580 человек (самая большая доля);

Казахстан: 362 человека;

Таджикистан: 147 человек;

Другие страны: всего 560 человек.

В разрезе областей: столица — абсолютный лидер

Большинство иностранцев выбирают столицу и Ташкентскую область. Показатели в разрезе регионов следующие:

город Ташкент: 1 089 человек;

Ташкентская область: 269 человек;

Республика Каракалпакстан: 115 человек;

Навоийская область: 31 человек;

Самаркандская область: 22 человека;

Хорезмская область: 21 человек;

Сурхандарьинская область: 18 человек;

Сырдарьинская область: 15 человек;

Ферганская область: 15 человек;

Бухарская область: 13 человек;

Наманганская область: 13 человек;

Джизакская область: 12 человек;

Андижанская область: 11 человек;

Кашкадарьинская область: 5 человек.

Сколько иностранцев проживает в Узбекистане уже в течение 1 года?

По данным масштабной переписи населения, проведенной в начале 2026 года, число иностранных граждан, проживающих в нашей республике более 1 года, составило 56 860 человек.

Лидирующие позиции по их национальному составу занимают: