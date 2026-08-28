Число переезжающих в Узбекистан выросло в 2,5 раза: какие регионы они выбирают?
В первые шесть месяцев (январь–июнь) 2026 года из зарубежных государств в Узбекистан с целью постоянного проживания переехали 1 649 граждан. По данным Национального комитета статистики, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличился на 976 человек, или почти в 2,5 раза.
Благодаря экономической привлекательности и политике открытости страны все больше иностранных граждан выбирают Узбекистан в качестве постоянного места жительства.
Из каких стран прибывают переселенцы?
Основная часть прибывших на постоянное жительство приходится на соседние и региональные государства:
Россия: 580 человек (самая большая доля);
Казахстан: 362 человека;
Таджикистан: 147 человек;
Другие страны: всего 560 человек.
В разрезе областей: столица — абсолютный лидер
Большинство иностранцев выбирают столицу и Ташкентскую область. Показатели в разрезе регионов следующие:
город Ташкент: 1 089 человек;
Ташкентская область: 269 человек;
Республика Каракалпакстан: 115 человек;
Навоийская область: 31 человек;
Самаркандская область: 22 человека;
Хорезмская область: 21 человек;
Сурхандарьинская область: 18 человек;
Сырдарьинская область: 15 человек;
Ферганская область: 15 человек;
Бухарская область: 13 человек;
Наманганская область: 13 человек;
Джизакская область: 12 человек;
Андижанская область: 11 человек;
Кашкадарьинская область: 5 человек.
Сколько иностранцев проживает в Узбекистане уже в течение 1 года?
По данным масштабной переписи населения, проведенной в начале 2026 года, число иностранных граждан, проживающих в нашей республике более 1 года, составило 56 860 человек.
Лидирующие позиции по их национальному составу занимают:
Граждане Индии: 13 312 человек (23 процента от общего числа иностранцев);
Граждане России: 10 826 человек (19 процентов от общего числа иностранцев).
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