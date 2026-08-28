Правитель королевства Торо в Уганде Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди ИВ скончался 27 августа в возрасте 34 лет. Об этом сообщил премьер-министр королевства Торо Калвин Армстронг Рвомиире Акиики.

«С глубокой скорбью и тяжелым сердцем объявляю о кончите Его Величества Омукамы Торо, короля Ойо Нимбы Кабамбы Игуро Рукиди ИВ», — написал он в социальной сети Кс.

Премьер-министр королевства назвал его смерть «невосполнимой утратой». По его словам, у не состоявшего в браке короля остался наследник, благодаря чему «преемственность короны обеспечена».

Ойо Нимба Кабамба Игуро Рукиди ИВ правил королевством Торо, расположенным на западе Уганды, недалеко от границы с Демократической Республикой Конго.

Он взошел на престол 12 сентября 1995 года в возрасте всего трех лет после смерти своего отца Рукирабасайги Патрика Дэвида Мэтью Кабойо Олими ИИИ. Таким образом, в то время он стал самым молодым правящим монархом в мире.

Известный поп-певец Уганды и лидер оппозиции в стране Боби Вайн также выразил соболезнования в связи с кончиной короля. «Ужаснейшая новость! Да упокоится душа Его Величества короля с миром», — написал он в социальной сети Кс.

Согласно информации, в апреле этого года королю исполнилось 34 года. Однако причина его смерти не разглашается.

«Наш король неотделим от жизни своего народа. Он часть этого поколения, этой среды, он растет, учится и ведет за собой. Его молодость — не ограничение, а сила. Это дает ему энергию, свежий взгляд и смелость вообразить иное будущее для Торо», — заявил премьер-министр.

Для информации: королевство Торо — это традиционное королевство, расположенное на востоке Африки, в западной части нынешней территории Уганды, центром которого является город Форт-Портал. Данное королевство было основано в 1830 году принцем Кабийо Кабигени, отделившимся от королевства Буноро-Китара. Основное население королевства составляет народ баторо, говорящий на языке руторо, а его верховный правитель по традиции называется Омукама.

В конце КсИКс века Торо вошло в состав британского протектората и сохранило свою автономию, однако в 1967 году президент Уганды Милтон Оботе отменил его, как и другие традиционные монархии в стране. В 1993 году статус королевства был восстановлен правительством Уганды. Сегодня оно не обладает политической властью, но действует как символический институт, сохраняющий историческое, культурное и духовное наследие своего народа.