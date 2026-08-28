Apple TV снова повысила цены на подписку

·13·Технологии
Apple TV снова повысила цены на подписку

Четвертый раз за последние четыре года стриминговый сервис Apple TV принял решение повысить цены на подписку. Теперь стоимость использования платформы выросла с 12,99 до 14,99 долларов в месяц, а годовая подписка подорожала с 99 до 119 долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, рост цен коснулся не только отдельных сервисов, но и общих пакетов компании. В частности, ежемесячная стоимость подписки Apple Оне, включающей iCloud+, ТВ, Мусик и Аркаде, была увеличена с 19,95 до 21,95 долларов.

Общая тенденция на рынке стриминга

Аналитики рынка отмечают, что Apple не одинока в этом вопросе. В последние месяцы другие крупные игроки также повысили цены на свои услуги. В частности, Netflix поднял тарифы в марте, а сервис Пеакок объявил о аналогичном решении в начале месяца.

Эксперты объясняют такие экономические шаги общей инфляцией и изменениями на технологическом рынке. В условиях жесткой конкуренции компании вынуждены пересматривать цены, чтобы сохранить доходы и повысить качество обслуживания.

Давление на технологическом рынке

Не только стриминговые, но и технологические компании повышают цены на аппаратное обеспечение. Это вызвано огромным спросом на оборудование, необходимое для строительства центров обработки данных AI.

В настоящее время наблюдается дефицит RAM и других важных компонентов. Это приводит к росту затрат по всей индустрии и, в конечном итоге, к повышению цен для потребителей.

Тем не менее, ожидается, что недовольство потребителей ценовой политикой Apple будет недолгим. Компания планирует провести презентацию своих новых устройств в сентябре, что неизбежно переключит на себя основное внимание.

На запланированном мероприятии ожидается, что Apple представит свою новейшую линейку iPhone, включая первый складной смартфон. Предполагается, что анонс новых флагманских продуктов временно затмит недовольство пользователей ростом цен на услуги.

AppleApple TVТехнологииСтримингНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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