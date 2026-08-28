Предпринимателей не будут штрафовать: Президент подписал новый указ!
В Узбекистане принят важный документ, направленный на дальнейшую либерализацию предпринимательской деятельности, сокращение излишнего давления на субъекты бизнеса и коренное улучшение инвестиционного климата. На основе задач, выдвинутых на VI открытом диалоге Президента с предпринимателями, был подписан специальный Указ.
Данным указом с 1 января 2027 года в отечественную бизнес-практику вводятся ряд послаблений и гарантий.
Что изменится с 1 января 2027 года?
Согласно новому порядку, внедряется система не наказания предпринимателей, а оказания им содействия:
Принцип «Предупреждение за первое правонарушение»: Если субъект предпринимательства совершил правонарушение впервые и оно не причинило вреда жизни, здоровью граждан или чужому имуществу, к нему незамедлительно не применяются финансовые штрафы. Вместо этого предоставляется 10-дневный срок на устранение недостатка;
Ограничение на повторные проверки: Любые повторные проверки деятельности субъектов предпринимательства в течение 1 года осуществляются только с разрешения Бизнес-омбудсмана (за исключением камеральной налоговой проверки).
Двухлетний правовой эксперимент: Добровольный аудит и налоговая льгота
Указом с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года для субъектов среднего и крупного бизнеса вводится уникальный порядок правового эксперимента:
Инициативный аудит: Предприниматели по собственной воле проводят аудит по правильности исчисления налогов и сборов с привлечением аудиторской организации, и данное заключение признается налоговым органом;
Налоговый орган не проверяет: Государственными налоговыми инспекциями не проводится повторный налоговый аудит за период, по которому был осуществлен аудит;
30-дневная возможность: Если все ошибки и недостатки, выявленные в ходе аудита, будут полностью устранены в течение 30 дней, финансовые штрафы к субъекту бизнеса применяться не будут вообще;
Ответственность аудиторов: Реестр аудиторских фирм, участвующих в эксперименте, ведется на сайте Налогового комитета. Если в результате ошибочного заключения будут выявлены неуплаченные налоги, ответственность ложится на аудиторскую организацию.
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