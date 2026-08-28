Предпринимателей не будут штрафовать: Президент подписал новый указ!

В Узбекистане принят важный документ, направленный на дальнейшую либерализацию предпринимательской деятельности, сокращение излишнего давления на субъекты бизнеса и коренное улучшение инвестиционного климата. На основе задач, выдвинутых на VI открытом диалоге Президента с предпринимателями, был подписан специальный Указ.

Данным указом с 1 января 2027 года в отечественную бизнес-практику вводятся ряд послаблений и гарантий.

Что изменится с 1 января 2027 года?

Согласно новому порядку, внедряется система не наказания предпринимателей, а оказания им содействия:

Принцип «Предупреждение за первое правонарушение»: Если субъект предпринимательства совершил правонарушение впервые и оно не причинило вреда жизни, здоровью граждан или чужому имуществу, к нему незамедлительно не применяются финансовые штрафы. Вместо этого предоставляется 10-дневный срок на устранение недостатка;

Ограничение на повторные проверки: Любые повторные проверки деятельности субъектов предпринимательства в течение 1 года осуществляются только с разрешения Бизнес-омбудсмана (за исключением камеральной налоговой проверки).

Двухлетний правовой эксперимент: Добровольный аудит и налоговая льгота

Указом с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года для субъектов среднего и крупного бизнеса вводится уникальный порядок правового эксперимента: