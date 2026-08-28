Американский изобретатель создал мини-холодильник для мороженого

В жаркие летние дни быстро тающее мороженое — знакомая многим проблема. А американский изобретатель предложил оригинальное решение — небольшой холодильник, крепящийся к одежде.

Устройство устанавливается на брюки или шорты и помогает поддерживать мороженое в прохладном состоянии. Таким образом, можно уберечь его от таяния во время прогулки на улице.

Это необычное изобретение может стать интересным решением, особенно для любителей мороженого в летний период.