Американский изобретатель создал мини-холодильник для мороженого

·2·Технологии
Американский изобретатель создал мини-холодильник для мороженого

В жаркие летние дни быстро тающее мороженое — знакомая многим проблема. А американский изобретатель предложил оригинальное решение — небольшой холодильник, крепящийся к одежде.

Bir kishi qo‘lbola elektron qurilma yordamida muzqaymoqni eritmoqda.

Устройство устанавливается на брюки или шорты и помогает поддерживать мороженое в прохладном состоянии. Таким образом, можно уберечь его от таяния во время прогулки на улице.

Это необычное изобретение может стать интересным решением, особенно для любителей мороженого в летний период.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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