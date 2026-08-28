Чудо природы: где обитает единственная в мире птица с рогом на голове?

В густых тропических болотах Южной Америки обитает настоящий «единорог» мира птиц. Благодаря необычному рогу на голове, напоминающему мифических существ, это уникальное создание в науке рогатая паламедея (Анхима корнута) называется. Это единственный вид птиц на Земле, имеющий такой нарост на голове.

Черное оперение, клюв, похожий на куриный, и желтовато-белый рог, торчащий прямо изо лба, придают этой птице особый и величественный вид.

15-сантиметровый рог на голове: оружие или украшение?

Самая примечательная черта рогатой паламедеи — это нарост на лбу длиной около 15 сантиметров (6 дюймов) :

Строение рога: Анатомически это не настоящий рог (настоящие рога состоят из кости и кератина), а гибкий хрящ;

Почему не используется в бою: Этот «рог» очень слабо прикреплен к черепу и может легко сломаться. Хотя позже он отрастает снова, птица использует его не как оружие, а исключительно в декоративных (эстетических) целях.

Настоящее оружие на крыльях и кровавые битвы

Для защиты и борьбы за территорию рогатая паламедея использует совсем другой «арсенал»:

Острые кинжалы на крыльях: На крыльях птицы имеются очень острые костяные шпоры длиной от 2 до 5 сантиметров :

Жестокие столкновения: Самцы атакуют друг друга именно этими шпорами, защищая свою территорию от чужаков. Часто эти бои проходят настолько ожесточенно, что сломанные шпоры остаются в груди побежденного соперника.

Гул, предупреждающий сигнал и треск при полете

Название «паламедея» (крикун) эта птица получила не зря: