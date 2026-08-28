Золото возрастом 3000 лет украли за четыре минуты

·23·Мир
Золото возрастом 3000 лет украли за четыре минуты

В испанском городе Вильена воры украли большую часть знаменитого «клада Вильены» бронзового века всего за четыре минуты.

Инцидент произошел утром 27 августа. Сигнализация музея сработала в 5:20, однако злоумышленники покинули здание уже четыре минуты спустя. Власти оценивают нападение как крайне стремительное и профессионально спланированное.

«Клад Вильены» был обнаружен археологом Хосе Марией Солером в 1963 году, его экспонаты насчитывают почти 3000-летнюю историю. Коллекция считается одной из важнейших золотых коллекций бронзового века в Европе.

Некоторые изделия помимо золота изготовлены из серебра и редкого метеоритного железа. Историческую ценность похищенного сокровища невозможно измерить деньгами. В настоящее время полиция ведет поиски преступников и пропавших экспонатов.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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