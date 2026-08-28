Mitsubishi намерена покорить рынок: какие новые автомобили будут выпущены?

·12·Авто
Mitsubishi намерена покорить рынок: какие новые автомобили будут выпущены?

Известный японский автопроизводитель Mitsubishi объявил о масштабной стратегии, направленной на коренное укрепление своих позиций на глобальном рынке, в частности в сегменте Северной Америки. Согласно программе развития компании «Momentum 2030», бренд ставит перед собой цель довести количество моделей на рынке США к 2027 году с нынешних четырех до шести.

Не отказываясь полностью от традиционных двигателей внутреннего сгорания, японский бренд выбрал путь параллельного развития гибридных и полностью электрических силовых установок в соответствии с рыночным спросом.

Главные новинки 2027 года: электрический кроссовер и экстремальный Outlander

В ближайшие годы поклонников бренда ждет ряд мощных премьер:

  • Mitsubishi Eclipse Sportback EV (2027): Под легендарным именем «Eclipse» будет представлен современный кросс-купе на полностью электрической тяге. Ожидается, что эта модель займет важное место в сегменте экологически чистых транспортных средств;

  • Mitsubishi Outlander Trail Edition: Разрабатывается специальная усиленная версия самого популярного флагманского кроссовера бренда «Outlander», адаптированная под реальные условия бездорожья (off-road);

  • Новый пикап совместно с Nissan: Mitsubishi решила вернуться в сегмент пикапов. В этом направлении планируется использовать опыт и платформу компании Nissan, которая является партнером по альянсу.

Mitsubishi намерена покорить рынок: какие новые автомобили будут выпущены?Mitsubishi намерена покорить рынок: какие новые автомобили будут выпущены?

Легендарный Pajero возвращается на мировою сцену!

В качестве одной из самых долгожданных новостей для автолюбителей представители Mitsubishi официально подтвердили возрождение легендарной модели Pajero:

  • Глобальная премьера: Pajero нового поколения готовится не для какого-то одного региона, а для всего мирового рынка;

  • В преддверии презентации: В настоящее время полным ходом идет подготовка к официальному показу обновленного облика и технической базы данного полноразмерного внедорожника.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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