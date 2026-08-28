Теперь Bank of America: почему мировые банки выплачивают миллионы долларов по делу Эпштейна?

·33·Мир
Теперь Bank of America: почему мировые банки выплачивают миллионы долларов по делу Эпштейна?

Федеральный суд Манхэттена в США официально утвердил очередное громкое решение по делу Джеффри Эпштейна. Судья Джед Ракофф одобрил мировое соглашение на сумму 72,5 миллиона долларов, заключенное между финансовым гигантом Bank of America и жертвами покойного финансиста, обвинявшегося в сексуальном насилии.

В своем заявлении судья Ракофф назвал данное соглашение важным шагом на пути к справедливости и добавил: «Никакая денежная сумма не сможет полностью возместить тот огромный ущерб и душевные страдания, которые Эпштейн причинил жертвам».

Компенсация 60 женщинам: о чем иск?

По информации адвокатов потерпевших, эти средства будут распределены примерно между 60 женщинами, ставшими жертвами торговли людьми и сексуального насилия со стороны Эпштейна и его подельников в период с июня 2008 года по июль 2019 года.

Против банка, базирующегося в Шарлотте (штат Северная Каролина), в октябре прошлого года был подан коллективный иск:

  • Закрытие глаз на сомнительные транзакции: Банк обвинили в том, что он не остановил подозрительные денежные операции Эпштейна даже после предъявления ему первых официальных обвинений в преступлениях против несовершеннолетних девушек, проявив к нему «абсолютную лояльность»;

  • Данные комитетов Сената: По данным финансового комитета Сената США, Bank of America фиксировал отчеты о сомнительных денежных переводах на сумму более 170 миллионов долларов между миллиардером Леоном Блеком и Эпштейном, однако продолжил сотрудничество.

Глобальные банки несут наказание: кто сколько заплатил?

Bank of America — далеко не первое финансовое учреждение, вынужденное выплатить крупные штрафы и компенсации из-за скандала с Эпштейном. Ранее аналогичные мировые соглашения подписали и другие международные гиганты:

  • «JPMorgan Часе» — выплатил жертвам 290 миллионов долларов;

  • «Deutsche Bank» — выплатил жертвам 75 миллионов долларов.

Примечательно, что ни один из банков, выплативших сотни миллионов долларов в рамках данных соглашений, официально не признал своей вины.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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