Впервые в ходе операции опухоль головного мозга была удалена с помощью ИИ

·24·Мир
Впервые в ходе операции опухоль головного мозга была удалена с помощью ИИ

В Великобритании врачи в реальном времени использовали искусственный интеллект во время операции по удалению опухоли головного мозга. Это стало первым случаем применения данной технологии в нейрохирургии на живом пациенте.

У 48-летнего Риса Хибберта была обнаружена доброкачественная опухоль гипофиза размером 11 миллиметров. Поскольку она располагалась в головном мозге вблизи зрительных нервов и важных кровеносных сосудов, это создавало угрозу для зрения.

Во время операции ИИ в прямом эфире анализировал изображение с камеры эндоскопа, помогая хирургам определять важные нервы, кровеносные сосуды и опасные зоны. При этом все решения хирург принимал самостоятельно.

Система была обучена на основе видеозаписей сотен предыдущих операций на гипофизе. Сообщается, что после операции зрение Хибберта значительно улучшилось.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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