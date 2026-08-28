Впервые в ходе операции опухоль головного мозга была удалена с помощью ИИ

В Великобритании врачи в реальном времени использовали искусственный интеллект во время операции по удалению опухоли головного мозга. Это стало первым случаем применения данной технологии в нейрохирургии на живом пациенте.

У 48-летнего Риса Хибберта была обнаружена доброкачественная опухоль гипофиза размером 11 миллиметров. Поскольку она располагалась в головном мозге вблизи зрительных нервов и важных кровеносных сосудов, это создавало угрозу для зрения.

Во время операции ИИ в прямом эфире анализировал изображение с камеры эндоскопа, помогая хирургам определять важные нервы, кровеносные сосуды и опасные зоны. При этом все решения хирург принимал самостоятельно.

Система была обучена на основе видеозаписей сотен предыдущих операций на гипофизе. Сообщается, что после операции зрение Хибберта значительно улучшилось.