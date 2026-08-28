Шавкат Мирзиёев объявил о грандиозной цели до 2030 года

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своей речи на торжествах по случаю 35-летия независимости страны обозначил будущие рубежи развития национальной экономики. Глава государства подчеркнул, что Узбекистан поставил перед собой главную задачу — довести объем валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году до 300 миллиардов долларов.

Этот масштабный рубеж послужит дальнейшему укреплению позиций страны в числе ведущих государств с доходом выше среднего.

Планы выполняются досрочно

Президент в своей речи особо отметил, что ранее намеченные цели были достигнуты значительно раньше установленного срока:

План в 160 миллиардов перевыполнен: «Три года назад мы планировали довести объем валового внутреннего продукта в 2030 году до 160 миллиардов долларов. Несмотря на сбои в глобальной логистике и неспокойную ситуацию в мире, мы перевыполним эту задачу уже в текущем году и войдем в число государств с доходом выше среднего», — сказал Шавкат Мирзиёев;

Показатель 2026 года: По итогам текущего 2026 года прогнозируется достижение общего объема национальной экономики Узбекистана на уровне 180 миллиардов долларов ;

Высокий экономический рост: В качестве новой задачи определено доведение объема ВВП до 300 миллиардов долларов к 2030 году при сохранении стабильных высоких темпов роста.

Исторический результат по бедности: с 35% до 4%!

Касаясь социальной эффективности экономических реформ, Президент обнародовал показатели по сокращению бедности: