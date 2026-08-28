Шавкат Мирзиёев объявил о грандиозной цели до 2030 года

·31·Узбекистан
Шавкат Мирзиёев объявил о грандиозной цели до 2030 года

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своей речи на торжествах по случаю 35-летия независимости страны обозначил будущие рубежи развития национальной экономики. Глава государства подчеркнул, что Узбекистан поставил перед собой главную задачу — довести объем валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году до 300 миллиардов долларов.

Этот масштабный рубеж послужит дальнейшему укреплению позиций страны в числе ведущих государств с доходом выше среднего.

Планы выполняются досрочно

Президент в своей речи особо отметил, что ранее намеченные цели были достигнуты значительно раньше установленного срока:

  • План в 160 миллиардов перевыполнен: «Три года назад мы планировали довести объем валового внутреннего продукта в 2030 году до 160 миллиардов долларов. Несмотря на сбои в глобальной логистике и неспокойную ситуацию в мире, мы перевыполним эту задачу уже в текущем году и войдем в число государств с доходом выше среднего», — сказал Шавкат Мирзиёев;

  • Показатель 2026 года: По итогам текущего 2026 года прогнозируется достижение общего объема национальной экономики Узбекистана на уровне 180 миллиардов долларов;

  • Высокий экономический рост: В качестве новой задачи определено доведение объема ВВП до 300 миллиардов долларов к 2030 году при сохранении стабильных высоких темпов роста.

Исторический результат по бедности: с 35% до 4%!

Касаясь социальной эффективности экономических реформ, Президент обнародовал показатели по сокращению бедности:

  • Резкое сокращение: Благодаря целенаправленным программам и последовательным усилиям уровень бедности в Узбекистане снизился до рекордных 4% по сравнению с 35% в 2017 году;

  • Благосостояние народа: Было подчеркнуто, что главной целью экономического роста является достижение ощутимых позитивных изменений в уровне жизни каждой семьи и каждого гражданина.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Число переезжающих в Узбекистан выросло в 2,5 раза: какие регионы они выбирают?Число переезжающих в Узбекистан выросло в 2,5 раза: какие регионы они выбирают?Сегодня, 19:18Какая погода будет в сентябре 2026 года? (Полный прогноз)Какая погода будет в сентябре 2026 года? (Полный прогноз)Сегодня, 16:15В Узбекистане впервые пациенту пересадили сразу два органаВ Узбекистане впервые пациенту пересадили сразу два органаСегодня, 13:06Исторический шаг: Узбекистан впервые принял Международный саммит по экотуризмуИсторический шаг: Узбекистан впервые принял Международный саммит по экотуризмуСегодня, 09:52Стратегия «Узбекистан — 2030»: 9 показателей вошли в «красную» зонуСтратегия «Узбекистан — 2030»: 9 показателей вошли в «красную» зонуВчера, 16:46С 1 сентября плата за государственные детские сады вырастет — Новые цены и важные изменения!С 1 сентября плата за государственные детские сады вырастет — Новые цены и важные изменения!Вчера, 16:39
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Узбекистан снова ожидает сильная жара
Узбекистан снова ожидает сильная жара
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
Сколько дней будут отдыхать узбекистанцы на День независимости?
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане тысячи женщин вышли замуж за мужчин моложе себя
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане введут обязательные паспорта для животных
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
В Узбекистане теперь и на домашних животных потребуется паспорт
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
Сколько дней узбекистанцы будут отдыхать на День независимости?
В школах обновили порядок распределения учебных часов
В школах обновили порядок распределения учебных часов
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)
Изготовленный из дынь поезд «Джалолиддин Мангуберди» поражает гостей фестиваля (видео)