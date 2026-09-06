Столичный регион Индонезии покрылся пеплом, главный международный аэропорт приостановил полеты

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Столичный регион Индонезии покрылся пеплом, главный международный аэропорт приостановил полеты

Анак-Кракатау, считающийся одним из самых известных и опасных вулканов Индонезии, снова проснулся в результате мощных взрывов — поднявшиеся из вулкана густые облака пепла и мелкой пыли долетели до столицы страны Джакарты. 6 сентября в социальных сетях распространились тревожные кадры, на которых видно, как небо многомиллионного мегаполиса заволокло пеленой пыли. В результате стихийного бедствия парализована работа главного воздушного порта Индонезии — международного аэропорта «Сукарно-Хатта». Данное происшествие вызывает у жителей региона опасения повторения страшной трагедии цунами 1883 и 2018 годов, унесшей жизни сотен людей.

Частицы пепла в небе над Джакартой и тревога под светом городских фонарей

Ситуация в столице резко изменилась всего за несколько часов:

  • Частицы пепла, зависшие в воздухе: На видео, распространившихся на популярной городской странице Джакарты «ДжКТ Spot», висящие в воздухе мелкие частицы вулканического пепла отчетливо проявились в свете ночных уличных фонарей;

  • Облако, разнесенное ветром: Несмотря на то, что вулкан находится на значительном расстоянии, атмосферные потоки пригнали вулканический пепел прямо к центру столицы;

  • Угроза для здоровья: Специалисты напоминают, что такие микрочастицы крайне опасны для дыхательных путей и легких человека, и призывают население носить медицинские маски на открытом воздухе.

Паралич в авиации: в «Сукарно-Хатта» отменено более 30 рейсов

Извержение вулкана нанесло тяжелый удар по транспортной системе страны:

  • Временное закрытие главного аэропорта: По сообщению национального информационного агентства Индонезии АНТАРА, из-за того, что воздушное пространство покрылось пеплом и снизилась видимость, крупнейший в стране аэропорт «Сукарно-Хатта» временно приостановил прием и отправку самолетов;

  • Нарушено расписание более чем 30 рейсов: В целях безопасности было отменено или перенаправлено на запасные маршруты свыше 30 международных и внутренних авиарейсов;

  • Опасность для двигателей: Специалисты приняли решение не возобновлять полеты до полной безопасности, поскольку попадание вулканического пепла в турбины самолетов может мгновенно вывести двигатели из строя.

Ужас в Зондском проливе: память о цунами 1883 и 2018 годов

Анак-Кракатау — это не просто обычный вулкан, он является источником одних из самых страшных катастроф в истории:

  • Географическая карта: Вулкан расположен между островами Ява и Суматра, в стратегически важном Зондском проливе;

  • Наследник Кракатау: Он возник на месте исторического вулкана Кракатау, который в 1883 году потряс всю планету, его грохот был слышен за тысячи километров, и он породил глобальное цунами;

  • Трагедия 2018 года: Прошло не так много времени — в декабре 2018 года часть Анак-Кракатау рухнула в море, и вызванное этим неожиданное страшное цунами унесло жизни сотен людей на побережье.

Как вы думаете, может ли нынешняя активизация Анак-Кракатау стать началом нового разрушительного цунами и глобальных стихийных бедствий, подобных событиям 2018 года? Что вы думаете о том, что даже в век современных технологий человечество остается беспомощным перед лицом такого гнева матушки-природы? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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