На Чарваке пропали без вести отец и 2 сыновей

·16·Общество
На Чарваке пропали без вести отец и 2 сыновей

В Чарвакском водохранилище, расположенном в Бостанлыкском районе Ташкентской области, утонули отец и два его сына. Трагедия произошла 2 сентября. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, три человека — отец и два его сына — катались на катере. Они заплыли в зону, где купание запрещено, и вошли в воду без спасательных жилетов. После этого все трое утонули.

Сразу после получения сообщения водолазы-спасатели МЧС прибыли на место происшествия. Поисковые работы велись на территории радиусом примерно 2–2,5 километра водного бассейна.

К спасательным работам были привлечены необходимые силы и средства. Сообщалось, что большая площадь и глубина водохранилища осложняют поисковые работы.

В настоящее время поиски в связи с инцидентом продолжаются.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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