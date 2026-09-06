Флагманская серия Vivo Кс500 доступна для предзаказа в Китае

Vivo, один из ведущих технологических брендов Китая, готовится представить свои флагманские смартфоны нового поколения. Согласно данным иксбт.ком, новая серия, состоящая из долгожданных Vivo Кс500, Vivo Кс500 Pro и Vivo Кс500 Pro Max, уже доступна для предварительного заказа на крупной китайской торговой платформе ДжД.ком. Полноценная презентация смартфонов запланирована на 7 сентября текущего года. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ожидается, что эта флагманская серия выведет мобильную съемку на новый уровень. В частности, сообщается, что базовая модель серии, Vivo Кс500, будет оснащена передовой основной камерой ЛЙТИА-828 размером 1/1,28 дюйма, телеобъективом ЛЙТИА-610 и сверхширокоугольной камерой на 50 Мп. Ожидается, что модель Vivo Кс500 Pro также получит аналогичный телемодуль.

Версия Pro Max с расширенными возможностями

Vivo Кс500 Pro Max признан главной звездой новой линейки. Устройство оснащено впечатляющим 6,83-дюймовым дисплеем БОЭ К11 с разрешением 2К. Фотовозможности смартфона включают 50-мегапиксельный основной сенсор размером 1/1,28 дюйма, мощный 200-мегапиксельный телемодуль HP и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Согласно данным производителя, камера флагмана оснащена системой стабилизации уровня карданного подвеса (гимбала), которая позволяет работать с расширенным углом в 3 градуса. Кроме того, подчеркивается, что устройство способно записывать видео в формате 4К со скоростью 240 кадров в секунду и будет оснащено первым в мире 2-нанометровым процессором Dimensity 9600 Pro.

Программное обеспечение и планы на будущее

Смартфоны выделяются не только высокотехнологичной аппаратной частью, но и передовыми программными решениями. В частности, новая серия предлагает пользователям функцию Атомик Воркбенч, позволяющую работать с пятью приложениями одновременно на одном экране и плавно переключаться между ними.

Ранее наша редакция сообщала о появлении модели Vivo Кс500 Pro Max в базе данных ИМЭИ и о ее предполагаемых характеристиках. В то же время на этой неделе менеджер по продукту компании Хан Босянь продемонстрировал возможности гаджета на практике, показав видео, снятые с помощью камеры Зеисс Супер Дйнамик.