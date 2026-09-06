В Египте известную телеведущую приговорили к смертной казни

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В Египте известную телеведущую приговорили к смертной казни

5 сентября Уголовный суд Каира приговорил известную египетскую телеведущую и арт-продюсера Сару Халифу и еще 11 подсудимых к смертной казни. Они были признаны виновными в создании организованной преступной группы, занимавшейся производством и сбытом наркотических средств. Об этом сообщает Ал Джазира.

По данным следствия, обвиняемые ввозили из-за рубежа сырье, используемое для изготовления наркотиков, и организовали производство и сбыт незаконных веществ на территории Египта. Им также были предъявлены обвинения в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без лицензии.

В ходе обысков, проведенных правоохранительными органами, было конфисковано более 750 килограммов наркотиков и сырья для их изготовления. Также были обнаружены две квартиры, оборудованные под лаборатории по производству наркотических средств, а также незаконное оружие и боеприпасы.

Это дело широко освещалось в египетских СМИ под названием «Великое дело о наркотиках». В ходе судебного процесса по делу 28 обвиняемых в общей сложности 12 человек были приговорены к смертной казни, еще 9 — к пожизненному заключению, а 7 подсудимых были оправданы.

Сара Халифа была арестована в Каире в апреле 2025 года. Ранее она вела телепередачи и была известна в Египте как представитель медиасферы.

Халифа и другие подсудимые имеют право обжаловать вынесенный приговор.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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